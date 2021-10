Spektakularny nokaut na Fame MMA! Jednym ciosem zgasił rywalowi światło [WIDEO]

Najciekawiej na jedenastej gali FAME MMA zapowiada się pojedynek Borysa Mańkowskiego z Normanem Parke. Zawodnicy będą walczyć w formule bokserskiej w małych rękawicach w trakcie jednej rundy, która będzie trwała 15 minut. "Street style dirty boxing [uliczny styl brudnego boksu] - pierwsza taka walka w Polsce" - reklamuje to starcie FAME MMA. Mańkowski będzie miał okazję do rewanżu na Irlandczyku za porażkę na KSW 47. Wtedy Parke wygrał na punkty przez jednogłośną decyzję sędziów.

Spektakularny nokaut na Fame MMA

Zanim jednak dojdzie do walk wieczoru, widzowie byli świadkami pojedynku między Piotrem "Szelim" Szeligą a Krzysztofem Ferencem. Dla pierwszego z nich to już trzeci pojedynek w Fame MMA - wcześniej wygrał z Krystianem Pudzianowskim, ale przegrał z Piotrem Piechowiakiem. Ferenc to trener personalny, znany z występów w jednym z telewizyjnych show.

Od początku walki przewagę miał Ferenc, jednak Szeliga jednym atakiem zakończył pojedynek. Wystarczył jeden cios, by jego rywal padł nieprzytomny, a sędzia był zmuszony przerwać walkę.

FAME MMA 11. Karta walk: