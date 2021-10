Awantura w hotelu przed galą Fame MMA. "Dostałem kopa w plecy"

Najbliższa gala Fame MMA 11 odbędzie się już w sobotę 2 października w Arenie Gliwice. Walką wieczoru będzie pojedynek byłego mistrza federacji KSW w wadze półśredniej Borysa Mańkowskiego z byłym zawodnikiem UFC Normanem Parke. Oprócz tego na gali zobaczymy całą plejadę gwiazd najpopularniejszej federacji freak-fightowej w Polsce. W oktagonie pojawią się między innymi Marcin Dubiel, Sylwester Wardęga czy Filip "Filipek" Marcinek.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewanż Szpilka vs Adamek w MMA? "Już wolałbym zobaczyć ich walkę na gołe pięści"

Kolejna awantura z "Ferrarim" w roli głównej. Gorąca atmosfera przed Fame MMA 11

Każdej gali Fame MMA towarzyszą ogromne emocje, a temperatura pomiędzy zawodnikami jest bardzo wysoka. Często dochodzi między nimi do spięć i awantur nie tylko słownych, ale także fizycznych. Jedną z gwiazd federacji, która zwykle robi wokół siebie największy szum, jest Amadeusz "Ferrari" Roślik. Nie inaczej było także tym razem w jednym z gliwickich hoteli.

Gdzie i o której godzinie oglądać Fame MMA 11? [TRANSMISJA, KARTA WALK]

"Ferrari" miał się skonfrontować na korytarzu hotelowym z innym zawodnikiem występującym na galach Fame MMA - Alanem Kwiecińskim, który jest znany przede wszystkim z udziału w popularnym reality show "Warsaw Shore". - Alan przechodził, wszedł mi w drogę. Powiedziałem, że nikomu nigdy nie schodzę z drogi. Zderzyliśmy się barkami, poszedłem dalej i... dostałem kopa w plecy - relacjonował całe wydarzenie Amadeusz Roślik w rozmowie z portalem Mma.pl.

Jednym ze świadków całego zdarzenia był ojciec Roślika. - Mój ojciec ma 58 lat, ale za mną skoczy w ogień. Nawet nie zdążyłem zareagować, a ojciec od razu rzucił się na Alana. Nie, żeby go bić, tylko go przeciągnął przez ileś metrów, wciągnął go do hotelu, dostawił go do ściany i mówi "Co żeś k***a zrobił?" - opowiadał "Ferrari". - Dostał ode mnie bombę w łeb, ja jego ciosu uniknąłem. Ma pi..ę pod okiem, a nie tylko pomiędzy nogami - dodał.

Kwieciński nie zabrał jeszcze głosu w sprawie, ale zrobił to jeden z właścicieli Fame MMA Wojciech Gola. - Takie zachowania są niedopuszczalne. Jeszcze nie rozmawialiśmy z Alanem i Amadeuszem, nie do końca wiemy, co się wydarzyło, bo jeden mówi, że ten zaczął, a drugi, że tamten. Na szczęście skończyło się to tak, że Amadeusz może zawalczyć, nie ma żadnej większej kontuzji. Alan nadal jest naszym zawodnikiem, ale takie sytuacje nie działają na jego korzyść - powiedział Gola w rozmowie z portalem Fansportu.pl.

FAME MMA 11 już jutro! Gdzie oglądać galę? Pełna karta walk [STREAM]

Alan Kwieciński nie znalazł się w karcie walk gali FAME MMA 11. Zobaczymy na niej natomiast Amadeusza "Ferrariego" Roślika, który zmierzy się z raperem Filipem "Filipkiem" Marcinkiem.