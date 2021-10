Ekspresowe zastępstwo "Boxdela" na gali Fame MMA 11. Zaskoczenie [WIDEO]

Najbliższa gala Fame MMA 11 odbędzie się już w sobotę 2 października w Arenie Gliwice. Walką wieczoru będzie pojedynek byłego mistrza federacji KSW w wadze półśredniej Borysa Mańkowskiego z byłym zawodnikiem UFC Normanem Parke. Oprócz tego na gali zobaczymy całą plejadę gwiazd najpopularniejszej federacji freak-fightowej w Polsce. W oktagonie pojawią się między innymi Marcin Dubiel, Sylwester Wardęga czy Amadeusz "Ferrari" Roślik.

Na gali FAME MMA 11 mieliśmy zobaczyć także jednego z właścicieli federacji Michała "Boxdela" Barona, który miał skrzyżować rękawice z youtuberem Maksymem "Maksymalnie" Ziółkowskim. Na nieszczęście dla całego widowiska ta walka ostatecznie nie dojdzie do skutku z powodu kontuzji "Boxdela". - W trakcie treningu, przy uderzeniach na worek, mocnych power punchy, do mojej dłoni wylał się płyn. W sensie miałem w śródręczu płyny i aktualnie mam na ręce szynę i chce mi się naprawdę płakać z tego powodu, bo ku... zapier....łem na to, żeby być w tym momencie, że 2 października wyjdę i pokonam Maksyma, że uda mi się to zrobić, a przynajmniej dać zaje....ą walkę i pokazać formę - tłumaczył się współwłaściciel FAME MMA.

Włodarze Fame MMA mieli bardzo mało czasu na znalezienie zastępstwa dla kontuzjowanego "Boxdela". Ta kwestia wyjaśniła się dopiero podczas ceremonii ważenia w Gliwicach. Jako nowy przeciwnik Maksyma Ziółkowskiego pojawił się na niej Filip Zabielski.

Zabielski ma już na swoim koncie jeden występ w oktagonie Fame MMA. Miało to miejsce na dziewiątej edycji gali. Zastępca "Boxdela" pokonał wtedy Mariusza "Hejtera" Słońskiego.

