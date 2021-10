Mańkowski o walce z kolejną gwiazdą Fame MMA. Długo się nie zastanawiał

Najbliższa gala Fame MMA 11 odbędzie się już w sobotę 2 października w Arenie Gliwice. Walką wieczoru będzie pojedynek byłego mistrza federacji KSW w wadze półśredniej Borysa Mańkowskiego z byłym zawodnikiem UFC Normanem Parke. Oprócz tego na gali zobaczymy całą plejadę gwiazd najpopularniejszej federacji freak-fightowej w Polsce. W oktagonie pojawią się między innymi Marcin Dubiel, Sylwester Wardęga czy Amadeusz "Ferrari" Roślik.

Borys Mańkowski w sobotę dopiero zadebiutuje w Fame MMA, ale już pojawiają się spekulacje na temat jego kolejnych możliwych występów. Ostatnio były mistrz KSW został zapytany w rozmowie z Andrzejem Kostyrą czy byłby gotowy stanąć do walki z jedną z największych gwiazd federacji - Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. 31-latek nie zastanawiał się zbyt długo i złożył jednoznaczną deklarację.

- Mogę iść z nimi na afterparty, mogą to być moi koledzy, ale walczyć chce mimo wszystko z ludźmi, którzy znani są z tego, że są dobrymi sportowcami i tego się będę trzymał - powiedział Mańkowski. - To byłby hicior, ale nie jestem tym absolutnie zainteresowany. Mogę się bić tak naprawdę w każdej organizacji, za oczywiście bardzo dobre pieniądze, ale z ludźmi, którzy są znani i sławni z powodu tego, że są dobrymi sportowcami, a nie z innych. Jakiekolwiek by one nie były, czy to byłby aktor, czy gwiazda porno to mnie nie obchodzi - dodał.

"Don Kasjo" również wystąpi na najbliższej gali Fame MMA 11, ale nie w formule MMA. Życiński stanie do walki bokserskiej z inną byłą gwiazdą KSW Marcinem Wrzoskiem.