Johnny Walker bagatelizuje Jana Błachowicza. Co za słowa

Jan Błachowicz (28-8) wkrótce będzie po raz drugi bronił pasa mistrzowskiego wagi półciężkiej. Cieszyński Książe zmierzy się na gali UFC 267 w Abu Zabi z Gloverem Teixeirą (31-7). Błachowicz zdobył pas mistrzowski, pokonując Dominicka Reyesa, a później obronił go w starciu z Israelem Adesanyą. "Janek jest dużym kłopotem dla UFC i nie ukrywajmy tego. Nie jest w stanie przeskoczyć bohaterów bajki i pieśni UFC. Nie wiem, czy pojedynek z Teixeirą przełamie trudną dla niego sytuację" - mówił na łamach Sport.pl Jacek Adamczyk, dziennikarz MMARocks.

Zobacz wideo Błachowicz przerywa milczenie ws. szefa UFC. "Mieli wielki plan, a Polak go zniszczył"

Johnny Walker wypowiada się na temat Jana Błachowicza. "Wygrałbym z nim na 100%"

Johnny Walker (18-5) udzielił wywiadu portalowi middleeasy.com tuż przed walką z Thiago Santosem (21-9) na gali UFC Vegas 38. Irlandczyk zdaje sobie sprawę, że wygrana z Brazylijczykiem znacznie przybliży go do walki o pas mistrzowski wagi półciężkiej (do 93 kg). "Zamierzam pokonać gościa, który pokonał obecnego mistrza. Nic dziwnego zatem, że ta walka wiele dla mnie znaczy. Później mam nadzieję, że zmierzę się z zawodnikiem z czołowej dziesiątki, może z Jirim Prochazką. Przyszedłem tutaj, żeby roz***ać tę dywizję" - powiedział.

Walker odniósł się też do potencjalnego pojedynku o pas mistrzowski z Janem Błachowiczem. Zawodnik z Irlandii jest pewny siebie i wierzy w zdobycie pasa. "Jan jest twardym zawodnikiem, a do tego jest zręczny i silny. Jest mistrzem, ale uważam, że na 100 procent go pokonam. Szanuję go, pokonał Israela Adesanyę, wywalczył sobie pas. Może i radzi sobie świetnie, ale uważam, że ja mogę być jeszcze lepszy. Nie jest utalentowany" - dodał 29-latek.

Starcie Jana Błachowicza z Gloverem Teixeirą będzie walką wieczoru na gali UFC 267 w Abu Zabi, która odbędzie się 30 października tego roku, a godziny będą dostosowane pod kibiców pochodzących z Europy. Poza Cieszyńskim Księciem na gali zobaczymy pojedynek Michała Oleksiejczuka z Szamilem Gamzatowem, dotychczas niepokonanym w MMA zawodnikiem z Rosji. W wadze ciężkiej natomiast Marcin Tybura podejmie Aleksandra Wołkowa.