To już pewne. Fame MMA znalazło swojego Pudzianowskiego. "Wiadomo, o co chodzi"

W niedzielę odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca galę Fame MMA 11. Władze federacji Wojciech Gola i Michał "Boxdel" Baron ogłosili kilku nowych zawodników, którzy będą walczyć w następnych edycjach sportów walki. Pojawili się między innymi youtuber Sergiusz "The Nitrozyniak" Górski czy raper Sergiusz "Sarius" Golling. Debiutów nie zabraknie także na sobotnim wydarzeniu, gdzie walczył będzie Krzysztof Radzikowski.

Radzikowski w Fame MMA niczym Pudzianowski w KSW? Kolejny strongman wchodzi do oktagonu

- Czemu MMA? Czy śladami Mariusza Pudzianowskiego? Dwa lata temu przestałem dźwigać ciężary zawodowo w zawodach Strongman. No i coś w życiu trzeba robić. A chciałem dalej pozostać w reżimie treningowym. Fajnie było schudnąć 30 kg. Zrobiła się lepsza forma i sylwetka. Można teraz popróbować swoich sił, a przy okazji to wiadomo o co chodzi - powiedział Radzikowski. Nie trudno się domyślić, że "chodzi" o pieniądze. Federacja Fame MMA słynie z tego, że proponuje swoim zawodnikom ogromne zarobki. Dotyczy to szczególnie tych, których walka generuje duże zainteresowanie publiczności.

Mariusz Pudzianowski pierwszą oficjalną walkę stoczył w grudniu 2009 roku. Wtedy były strongman otrzymał szansę od polskiej federacji KSW. Na warszawskim Torwarze zmierzył się z Marcinem Najmanem, którego pokonał w 43 sekundy. Jak będzie wyglądała pierwsza walka Radzikowskiego?

"Jeszcze nigdy nie walczyłem z takim żulem". Mistrz KSW gwiazdą gali Fame MMA

- Zobaczycie. Na początku trenowało mi się gorzej, bo była większa waga. Wagę się zrzuciło, to coś tam się robi. Niedługo będę się mógł pochwalić tym, co potrafię. Ogólnie jestem sympatyczny i niegroźny, ale jak ktoś mnie zdenerwuje, to będę dymił - dodał Radzikowski.

Fame MMA 12 zaplanowano w listopadzie. Wcześniej, bo już 2 października odbędzie się 11. gala tej federacji. Oto karta walk: