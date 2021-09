Polska legenda światowego e-sportu zadebiutuje w MMA!? "Wstydu nie przyniesie. Bierzemy go!"

Jarosław Jarząbkowski w rozmowie z Łukasz "Jurasem" Jurkowskim ujawnił w wywiadzie na Youtube, że odbył już w tej sprawie spotkanie z szefem KSW, Maciejem Kawulskim. - Byłem na tej smacznej kawusi z Maćkiem Kawulskim. Całkiem sympatyczna rozmowa to była. Myślę, że zostawiłem po sobie dobre wrażenie. Organizacja jest otwarta, żebym się tam pojawił. Teraz wszystko zależy ode mnie. Też fajną opcją byłoby gdzieś iść zawalczyć do organizacji freakowej - w miarę jakimś sportowym pojedynku. Wtedy organizacja KSW mogłaby powiedzieć: "Ten gość się sprawdził. Ma pojęcie, wstydu nam nie przyniesie. Bierzemy go" - przyznał "pashaBiceps", nawiązując do wcześniejszej rozmowy Kawulskiego w podcaście "Trójką towarzyski", który prowadzi Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa, oraz "Żurnalista".

- Już mam na niego pomysł - mówił Kawulski. Teraz odniósł się do tego Jarząbkowski. - Jestem otwarty na nową przygodę. Nie zamykam się na żaden temat. Jak mi się spodoba, będę kontynuował - dodał.

W dalszej części rozmowy e-sportowiec wypowiedział się na temat swojego niedoszłego debiutu w Amatorskiej Lidze MMA. - Kiedyś chciałem jeszcze taki myczek zrobić, żeby na ALMMIE wystąpić. Nie mówić nikomu. Pojechać, zapisać się. Wziąć żonę, żona masz kamerę, nagrywaj vloga. Tam gdzieś zrobić swoją robotę, ale wtedy już ludzie inaczej by na Ciebie patrzyli. Niektóre walki mogłyby nie dojść do skutku - zakończył.

Na razie nie wiadomo, kiedy "pashaBiceps" mógłby zadebiutować na gali MMA oraz w jakiej organizacji. Sam e-sportowiec przyznał, że potrzebowałby około pół roku na przygotowanie się do swojej debiutanckiej walki.

"PashaBiceps" to legenda e-sportu

Legenda to właściwe słowo. Już w 2014 roku został uznany za trzeciego gracza na świecie według serwisu HLTV.org. Trzy lata później zdobył tytuł "e-sportowy gracz roku 2017" w plebiscycie Polish Esport Awards. "pashaBiceps" zawodowo gra w serię Counter-Strike, był reprezentantem takich formacji, jak: ESC Gaming, Universal Soldiers czy Virtus.pro. Na Instagramie śledzi go niemal 700 tysięcy osób, a na Twitchu, gdzie relacjonuje jak gra, obserwuje go 1,3 miliona fanów!