Conor McGregor stał się pośmiewiskiem. "Kibice wybuchnęli śmiechem" [WIDEO]

Conor McGregor nie ma ostatnio najlepszego okresu w swojej karierze. Irlandczyk po raz ostatni był widziany w ringu w lipcu na gali UFC 264 w Las Vegas. Przegrał wtedy drugą z rzędu walkę z Dustinem Poirierem. 33-latek musiał wycofać się z walki, ponieważ już w pierwszej rundzie złamał nogę.

Conor McGregor stał się pośmiewiskiem. Najgorszy rzut w historii baseballa?

Obecnie Conor McGregor jest w trakcie rekonwalescencji po tamtej ciężkiej kontuzji i jak ma to w zwyczaju, bryluje na salonach. Ostatnio był gościem specjalnym meczu baseballa w lidze MLB pomiędzy Chicago Cubs a Minnesota Twins.

Na swoje nieszczęście McGregor, zanim zasiadł wygodnie na trybunach, został poproszony o wykonanie pierwszego rzutu w meczu. Irlandczyk ustawił się na miejscu miotacza, a naprzeciw niego stanął łapacz w pełnej gotowości. Być może 33-latkowi przeszkodził elegancki garnitur, który miał na sobie, ale rzucona przez niego piłka poleciała w zupełnie innym kierunku, niż powinna. Kibice na trybunach natychmiast wybuchnęli śmiechem.

Nagranie rzucającego byłego mistrza UFC w ekspresowym tempie obiegło internet i równie szybko McGregor stał się pośmiewiskiem w mediach społecznościowych. Kibice i media w Stanach Zjednoczonych są bliscy stwierdzenia, że był to najgorszy rzut w historii baseballa. Ciężko to jednak zweryfikować, szczególnie że Irlandczyk ma poważnego konkurenta. Równie nieudanym rzutem popisał się znany raper 50 Cent, co przypominają teraz internauci.