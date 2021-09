Kolejna gwiazda na gali Prime Time Wrestling w Chorzowie. Jego obecność elektryzuje publiczność

Kolejnym zawodnikiem, który pojawi się 9 października tego roku na gali w Chorzowie jest Santino lepiej znany pod pseudonimem Santino Marella! Ten kanadyjski wrestler jest najbardziej znany z występów w WWE, gdzie jego obecność elektryzowała publiczność i wprawiała ją w doskonały nastrój.

Co to będzie za walka!

Carelli jest najlepiej kojarzony z komediową rolą, którą odgrywał na telewizyjnych tygodniówkach WWE, ale nie można zapominać o jego umiejętnościach ringowych. Osiągnięcia Kanadyjczyka mówią same za siebie; jest dwukrotnym posiadaczem pasa Intercontinental Championship a także WWE United States Championship i WWE Tag Team Championship z Vladimirem Kozlovem. Santino był jednym z najbardziej rozpoznawalnych, unikalnych i powszechnie lubianych zawodników, którzy kiedykolwiek postawili nogę w ringu WWE. Santino na PTW#1 – REVOLUCJA wystąpi w walce tag teamowej.

Jego partnerem będzie reprezentujący grupę PAKA Pablo. Ich rywalami będą Marius Al-Ani, niemiecki mistrz federacji wXw i Syriusz Dziedzic, młody i piekielnie zdolny polski zawodnik określany mianem „przyszłości polskiego wrestlingu". Jest to już trzecia walka, którą zapowiedziało Prime Time Wrestling.

W otwierającym galę pojedynku zmierzą się Taras i Axel Tischer. Taras jest zawodnikiem akademii PTW, członkiem stajni PAKA. Tischer to pochodzący z Niemiec były zawodnik WWE. Naprzeciwko siebie w ringu staną również Robert Star i Chris Masters. Star to najbardziej utytułowany polski wrestler ostatnich lat, a jego przeciwnik to aktualny posiadacz pasa NWA National Championship, w przeszłości występujący także w WWE.

Poznaliśmy również benefity, które przysługują posiadaczom biletów VIP w cenie 350 zł. - catering, - wstęp na after party, - meet and greet (z dostępnymi zawodnikami), - wstęp na konferencję prasową dzień przed galą, - early entrance. Liczba biletów ograniczona.

Gala już 9 października 2021 r. w Hali MORiS w Chorzowie. Bilety nabyć można nabyć pod tym linkiem.

Na wydarzenie zaprasza Prezydent Miasta Chorzowa, Andrzej Kotala