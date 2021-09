Trener ujawnia okoliczności śmierć Piotra Kurowskiego. "Jego serce tego nie wytrzymało"

Informacja o śmierci Kurowskiego pojawił się we wtorek w mediach społecznościowych. W komunikatach nie podano jednak przyczyny śmierci 36-latka. Pojawiło się jednak sporo plotek na ten temat.

Błędne teorie dotyczące Piotra Kurowskiego

Jedna z nich głosiła, że Kurowski miał zostać pobity. Obrażenia miały być tak poważne, że były zawodnik zapadł w śpiączkę. Co więcej, w mediach społecznościowych pojawiło się nawet nagranie, na którym rzekomo miał być widoczny moment jego pobicia przez kilku mężczyzn. - Takie pobicie faktycznie miało miejsce w Warszawie. Piotrek został zaatakowany przez kilku napastników, ale autentyczność tego nagrania jest moim zdaniem mocno wątpliwa - powiedział Kamil Umiński z klubu Aligatores, w którym trenował Kurowski.

Trener dodał także, że zdarzenie to nie przyczyniło się do śmierci jego przyjaciela. - Miałem kontakt z Piotrkiem po tym, jak został pobity. To zdarzenie nie miało aż tak fatalnych konsekwencji. Niedługo po tym Piotrek wyjechał jak zwykle do Trójmiasta, gdzie pracował na bramce w jednym z klubów - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Trener wyjaśnia przyczyny śmierci Kurowskiego

To właśnie w Trójmieście miało dojść do tragicznego wypadku Kurowskiego. - Nie znam dokładnych okoliczności, ale wiem, że w wyniku nieszczęśliwego upadku doznał rozległych obrażeń głowy. Zabrało go pogotowie. Obrażenia były na tyle poważne, że został przez lekarzy wprowadzony w śpiączkę. Kiedy się wybudził, okazało się, że jego stan nadal jest koszmarny. Dlatego ponownie wprowadzono go w stan śpiączki, niestety jego serce tego nie wytrzymało - dodał Umiński.

Klub Aligatores z Warszawy, a także cała społeczność sportów walki nie może uwierzyć w tę tragiczną wiadomość. - To jest ogromna strata dla całego środowiska sportów walki. Odszedł zawodnik, który był multimedalistą różnego rodzaju zawodów grapplingowych. Miał na swoim koncie blisko sto medali - podsumował Umiński.

Piotr Kurowski był znany w środowisku grapplingu, ale także MMA, w którym stoczył trzy zawodowe pojedynki. W mieszanych sportach walki nie zdołał jednak odnieść ani jednego zwycięstwa.