Sergine Ousmane Dia "Bombardier". Kim jest najbliższy rywal Mariusza Pudzianowskiego?

Mariusz Pudzianowski i "Bombardier" mieli się ze sobą spotkać w marcu. Ich pojedynek miał być walką wieczoru gali KSW 59. Niestety Senegalczyk w dniu walki zaczął odczuwać silne bóle brzucha i wylądował w szpitalu. Personel szpitala od razu zdiagnozował u niego ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, co wykluczyło jego udział w walce.

Działacze KSW stanęli przed ogromnym wyzwanie, aby znaleźć rywala dla Pudzianowskiego jeszcze tego samego dnia. Ostatecznie padło na całkowitego debiutanta - Nikolę Milanovicia. Po tej walce pozostał ogromny niesmak, ponieważ walczący po raz pierwszy w formule MMA Serb nie potrafił się postawić "Pudzianowi".

"Bombardier" czyli Sergine Ousmane Dia urodził się 1 października 1976 roku w Mbour w Senegalu. W swoim kraju jest absolutną legendą przez swoje sukcesy w laamb, czyli specjalnej senegalskiej odmianie zapasów. Dia był dwukrotnym mistrzem świata w tej dyscyplinie sportu - w 2002 oraz 2014 roku. To właśnie on zdetronizował słynnego Mohameda "Tysona" Ndao, dominatora tej odmiany zapasów w latach 90.

- Walki toczą się w ograniczonym kole i każdy zapaśnik stara się rzucić przeciwnika na ziemię. Przegrywa ten, którego wszystkie cztery kończyny będą równocześnie w kontakcie z ziemia, został przewrócony lub wyrzucony z koła. Trójka arbitrów decyduje o werdykcie. Nawet monitory telewizyjne są wykorzystywane w spornych sytuacjach - tak tłumaczy zasady laamb portal Afryka.org.

W 2018 roku "Bombardier" postanowił spróbować swoich sił w MMA i jak do tej pory jest niepokonany. W sumie stoczył dwie walki i w obu wygrywał przez nokauty, na które potrzebował w sumie 2 minut i 11 sekund. Po odwołaniu walki z "Pudzianem" Senegalczyk długo się rehabilitował i miał przerwę od treningów. Do walki miał wrócić 25 września, kiedy to miał się zmierzyć w K-1 z Jeromem Le Bannerem na gali The Legends of K-1. Ten pojedynek jednak również został odwołany i Sergine Ousmane Dia ostatecznie zadebiutuje w KSW.