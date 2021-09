"Co sądzicie?" - spytał zawodnik UFC, pokazując na swoje zęby. Koszmar [WIDEO]

Devin Clark walczy w UFC od 2016 roku, ale galę UFC Fight Night 192 zapamięta na długo. I raczej nie będzie jej dobrze wspomniał. 31-letni Amerykanin mierzył się z Ionem Cutelabą. Reprezentant Mołdawii dzięki świetnym zapasom kontrolował pojedynek i poczęstował rywala wieloma potężnymi ciosami. Pod koniec drugiej rundy przycisnął Clarka do klatki i kopnął go kolanem w żuchwę.

- Co sądzicie? - Cark spytał narożnik, pokazując swoje zdeformowane zęby.

- Jeśli masz już dość, to możesz już nie wychodzić do kolejnej rundy - usłyszał.

- Dobra, dam radę. I tak mnie czeka operacja - uznał Clark.

Heroiczna postawa jednak nie wystarczyła. Cutelaba wygrał na punkty 30-26, 29-27, 29-26.

Dla Clarka była to już szósta porażka w karierze. W 2017 roku Amerykanin przegrał w Trójmieście z Janem Błachowiczem przez duszenie w drugiej rundzie. Na koncie ma 12 zwycięstw. A "Mołdawski Hulk" odniósł 16 wygraną w karierze (też ma sześć porażek). Clark tuż po gali udał się do szpitala, by zoperować zęby.

W walce wieczoru Anthony Smith (36-16) już w pierwszej rundzie poddał Ryana Spanna (19-7).

