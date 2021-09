Totalne wyniszczenie w walce o gruby szmal. Krew była wszędzie. "Trudno pić wódkę"

- Plan był taki, by zrobić to szybciej. Ale wiedziałem, że może być ciężko go skończyć - mówił Wasyl "Vasyl" Halycz. No i było, bo finałowa walka na Gromdzie 6 trwała blisko 20 minut. I pewnie potrwałaby dłużej, bo dużo niższy, mierzący 172 cm wzrostu, Tomasz "Zadyma" Gromadzki walczył dzielnie. - Trener nie będzie zadowolony, bo pieniądze przeszły koło nosa [100 tys. zł], miałem do wyremontowania łazienkę, a wódkę też dzisiaj będzie pić trudno, bo mam rozciętą całą wargę - żartował "Zadyma", ale oddał też szacunek rywalowi: - Był lepszy, bił mocno.

Halych i Gromadzki to zwycięzcy dwóch poprzednich edycji Gromdy. W piątek stoczyli bój na wyniszczenie. Pojedynek został dopiero przerwany przez lekarza w piątej rundzie, w której nie ma już limitu czasu i zawodnicy biją się do nokautu. - Czy to było słuszne przerwanie walki? Z tego, co wszyscy mówią, to tak. Ale muszę obejrzeć powtórkę - dodawał "Zadyma", który jeszcze kilkadziesiąt minut później był bardzo porozbijany, krew cały czas skapywała mu z twarzy.

Czym jest Gromda?

Zero walki w parterze, jedynie gołe pięści. A wszystko na niewielkim ringu, blisko o połowę mniejszym od tego bokserskiego, bo tylko 4x4 metry. I ostatnia, piąta runda bez limitu czasowego. Oraz ośmiu śmiałków (nie licząc walk pokazowych): Karabin, Wąski, Reksio, Kaliniak, Maximus, Japa, Świr, Chacia. Jednym słowem: Gromda. A więc pierwszy w Polsce turniej bokserski na gołe pięści. Zorganizowany przez Mateusza Borka i Mariusza Grabowskiego. Już po raz kolejny, bo w piątek odbyła się szósta gala tej federacji.

Gromda 6. Wyniki gali

Wasyl "Vasyl" Halych pok. Tomasza "Zadymę" Gromadzkiego przez TKO (przerwanie lekarza), runda 5

Walki turniejowe



Ćwierćfinały:

Arkadiusz "Karabin" Sauter pok. Marcin "Wąskiego" Kunikowskiego przez TKO, runda 2

pok. Marcin "Wąskiego" Kunikowskiego przez TKO, runda 2 Przemysław "Reksio" Rekowski pok. Tomasz "Kaliniak" Kalinowskiego przez TKO, runda 2

pok. Tomasz "Kaliniak" Kalinowskiego przez TKO, runda 2 Dawid "Maximus" Żółtaszek pok. Daniel "Japę" Utkowskiego przez TKO, runda 3

pok. Daniel "Japę" Utkowskiego przez TKO, runda 3 Mateusz "Świr" Wijas pok. Patryk Chacię przez nokaut, runda 1

Półfinały:

Dawid "Maximus" Żółtaszek pok. Arkadiusz "Karabina" Sautera przez TKO (przerwanie lekarza), runda 3

pok. Arkadiusz "Karabina" Sautera przez TKO (przerwanie lekarza), runda 3 Mateusz "Świr" Wijas* pok. Przemysława "Reksio" Rekowskiego przez TKO (kontuzja), runda 2

Finał:

Dawid "Maximus" Żółtaszek pok. Mariusza "Mario" Kruczka przez TKO, runda 2

* "Świr" zgłosił kontuzję ręki, w jego miejsce wszedł zawodnik rezerwowy - Mariusz "Mario" Kruczek