Oficjalnie: Mariusz Pudzianowski wraca do klatki! Wystąpi w walce wieczoru

Mariusz Pudzianowski ostatnią walkę stoczył 5 czerwca, kiedy w trzeciej rundzie pokonał Łukasza Jurkowskiego przez techniczny nokaut na gali KSW 61 w Ergo Arenie. Do niedawna wydawało się, że "Pudzian" zawalczy z Hafthorem Bjornssonem, natomiast Islandczyk wkrótce zmierzy się z Devonem Larrattem. Pudzianowski w mediach społecznościowych potwierdził, że byłby zainteresowany potencjalną walką z Mamedem Chalidowem.

Mariusz Pudzianowski weźmie udział w KSW 64! Były strongman zawalczy w walce wieczoru

Federacja KSW poinformowała, że Mariusz Pudzianowski weźmie udział w walce wieczoru na 64. edycji gali. Rywal byłego strongmana zostanie ogłoszony wkrótce. "Pudzian" tym samym zawalczy po raz trzeci w 2021 roku - ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2010 roku. Wtedy zawodnik z Białej Rawskiej wygrał z Yusuke Kawaguchim (11-1) oraz Erikiem Eschem (12-7-1) i przegrał z Timem Sylvią (25-6).

Mariusz Pudzianowski poza wygraną z Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim pokonał w 2021 roku Serba Nikolę Milanovicia (0-0) poprzez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Do tej pory Pudzianowski czterokrotnie walczył w Łodzi w najważniejszej walce wieczoru i wygrywał każde starcie. Na swoich rywali na gali KSW 64 czekają także Karolina Owczarz (4-1, 2 Sub) oraz Sebastian Przybysz (8-2, 4 KO, 1 Sub).

Gala KSW 64 odbędzie się w sobotę 23 października w Atlas Arenie w Łodzi. Mariusz Pudzianowski stanie zatem przed szansą wyrównania swojego rekordu pod względem wygranych pojedynków z rzędu. Ostatnia porażka "Pudziana" miała miejsce 23 marca 2019 roku na gali KSW 47, gdzie przez TKO wygrał Szymon Kołecki (6-1). Od tego czasu Pudzianowski wygrał trzy starcia.