KSW potwierdza. Adamek może wejść do klatki. I to z kim! Hit nad hity

- Cały czas jestem aktywny fizycznie, bo całe życie uprawiam boks. Do tego gram w piłkę nożną i utrzymuję dzięki temu szczupłą sylwetkę. Jedynie potrzebuję przeprowadzić porządny obóz przygotowawczy. Walka odbędzie się jesienią w Polsce i wkrótce ogłosimy szczegóły. Moim rywalem będzie pięściarz z USA, na pewno to nie jest zawodnik z czołowej dziesiątki rankingów, takiego wyzwania nie potrzebuję - tydzień temu oświadczył Tomasz Adamek. I od razu ruszyła lawina komentarzy. Nie wszystkim podoba się pomysł, by 44-letni pięściarz, który ostatni raz w ringu był w 2018 roku, wracał do boksu. - Jestem zdecydowanym przeciwnikiem świadomego robienia ze sportu cyrku. Takie pomysły proszę do Fame MMA - stwierdził Andrzej Wasilewski, promotor bokserski. Z kolei Mateusz Borek dodał, że Adamek otrzymał ofertę od dużej polskiej organizacji MMA. Okazuje się, że chodzi o KSW.

Adamek kontra Szpilka na gali KSW?

KSW planuje zestawić Adamka z Arturem Szpilką (24-5), z którym przegrał w 2014 roku. 32-letni Pięściarz jest na dużym zakręcie. W maju dostał srogą lekcję boksu od Łukasza Różańskiego, który znokautował go już w pierwszej rundzie. Dwa lata wcześniej dwóch rund na Polaka potrzebował Dereck Chisora. Dziś już wiadomo, że Szpilka nie ma czego szukać w poważnym boksie. Może skuszą go więc wielkie pieniądze w MMA?

- Szpila jest wolnym zawodnikiem, nie ma kontraktu ze swoim dawnym promotorem bokserskim, a to otworzyło nam drogę do rozmów, które prowadzimy. Jesteśmy już po słowie, po ustaleniach stawek finansowych, mamy też pomysły na konkretne zestawienia. Jednym z nich jest konfrontacja z Adamkiem. Z Góralem też rozmawiałem, ale on ma w planach dwie walki bokserskie na galach Polsat Boxing Night. Musimy zatem połączyć plany obu zawodników i nasze, bo taka potencjalna walka zasługuje na status jednej z głównych walk wieczoru. Ale pamiętajmy, że Adamek wciąż jest typowym "uderzaczem". Szpilka trochę się już bawi w trenowanie MMA. I dlatego zaraz zacznie się analizowanie, na co ktoś może sobie pozwolić. Doprowadzenie do takiej walki będzie długim procesem - mówił na łamach portalu "Sportowe Fakty WP" Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW.

W tej samej rozmowie Lewandowski zdradził, że w walce wieczoru gali KSW 64, która odbędzie się 23 października, wystąpi Mariusz Pudzianowski. Nie wiadomo, kto będzie rywalem Pudzilli.