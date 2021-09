Wielkie grzmoty w Chorzowie. REVOLUCJA chce podbić Polskę. Historyczna chwila

Nazwa gali to nie tani chwyt reklamowy, bo PTW faktycznie chce zrewolucjonizować rodzime podwórko tej dyscypliny. Już pierwsze show nowego produktu Arkadiusza Pawłowskiego i Marcina Rzeźniczka obiecuje bardzo dużo: w ringu zobaczymy adeptów akademii Prime Time Wrestling jak również zawodników już znanych publiczności polskiej ale też światowej!

Na październikową galę w Chorzowie już dziś zapowiedziano dwie wrestlingowe gwiazdy światowego formatu, a to dopiero początek odkrywania karty walk!

Pierwszym ogłoszonym zagranicznym zawodnikiem jest Chris Masters, aktualnie występujący w NWA (federacji, której właścicielem jest frontman legendarnej kapeli The Smashing Pumpkins, Billy Corgan), gdziejest posiadaczem pasa mistrzowskiego NWA National Championship. W przeszłości ten sam tytuł zdobywały takie wrestlingowe legendy jak m.in. Paul Orndorff, Larry Zbyszko, Ted DiBiase czy Dusty Rhodes. W przeszłości Masters należał do rosteru WWE, gdzie jego wyższość w ringu musiały uznać takie gwiazdy jak np. budzący grozę Kane. Na gali PTW amerykański zawodnik zmierzy się z Robertem Starem, najbardziej utytułowanym polskim wrestlerem ostatnich lat.

Axel Tischer (wcześniej znany jako Alexander Wolfe) to drugi znany zawodnik, który pojawi się w Chorzowie. Jeszcze w maju tego roku reprezentował jedną z najbardziej cenionych federacji na świecie – NXT i pojawiał się na tygodniówkach WWE: Smackdown i RAW.

Nick Aldis to niezwykle utytułowany wrestler, którego PTW zapowiedziało na październikową galę. W przeszłości zdobywał najwyższe laury w takich federacjach jak TNA (tam jako Magnus) czy New Japan Pro-Wrestling. 29 sierpnia tego roku stracił jeden z najbardziej prestiżowych pasów mistrzowskich w świecie wrestlingu, NWA Worlds Heavyweight Championship. Przegrana ta jednak nie przynosi wstydu, bo Aldis mistrzem był aż 1043 dni!

Na gali PTW #1 pojawi się również Marius Al-Ani reprezentujący Niemcy. Al-Ani jest aktualnym mistrzem federacji wXw (Westside Xtreme Wrestling). W trakcie swojej kariery Al-Ani mierzył się z wieloma zawodnikami światowej klasy. Jego ringową wyższość musieli uznać m.in. Ilja Dragunov, PJ Black, Angelico czy WALTER.

W historii high Flying, czyli stylu wrestlingu opartego na imponujących akrobacjach, było wielu wybitnych zawodników, ale mało który skakał wyżej, lądował pewniej i dokręcał śruby skuteczniej niż „Wonderkid" Jonny Storm. Weteran europejskiej i światowej sceny pro wrestlingu, który zdobywał poklask i uznanie w każdym miejscu w którym się pojawił marzy o tym, by zaprezentować naszej publiczności swój nietuzinkowy styl walki i podbić serca polskich fanów i fanek. Walki Jonny’ego Storma to wielki rollercoaster emocji i wszyscy jesteście zaproszeni na przejażdżkę!

W Chorzowie będziemy też mogli oglądać Joe E. Legenda. Jest on pierwszym mistrzem w historii polskiego pro wrestlingu, człowiekiem, który zjeździł świat wzdłuż i wszerz osiągając spektakularne sukcesy wszędzie gdzie się pojawił i miał swój udział w trenowaniu najlepszych zawodników na tej

planecie takich jak Edge, Christian czy Trish Stratus. Ponad 80 pasów mistrzowskich w wrestlingowym CV i wielki apetyt na to, by ta liczba była jeszcze większa.

Zarówno akademię PTW jak i pierwsza galę reklamują wykonane z rozmachem krótkie klipy, które federacja umieściła na swoich mediach społecznościowych. W tych i innych materiałach reklamowych można zobaczyć m.in. Pawła „Trybsona" Trybałę, czy pogromcę Marcina Najmana, Szymona „Złotówę" Września. Jaką rolę odegrają w federacji Prime Time Wrestling? Jedynym sposobem, żeby się o tym przekonać jest dołączenie do Rewolucji, do czego zachęca PTW!

Czym jest wrestling?

Wrestling to niesamowicie popularna w USA dyscyplina łącząca sport i rozrywkę. Historie, które w ringu (i nie tylko) opowiadają niesamowici atleci każdego tygodnia oglądają tysiące fanów na żywo i miliony za pośrednictwem telewizji i Internetu. To właśnie od wrestlingu swoje wielkie kariery rozpoczynały takie gwiazdy kina jak The Rock czy John Cena.