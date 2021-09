KSW szykuje prawdziwy hit! "pashaBiceps" zadebiutuje w MMA!?

Maciej Kawulski był gościem podcastu "Trójką towarzyski", który prowadzi Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa, oraz "Żurnalista". W pewnym momencie prowadzący zaczęli opowiadać o "pashaBicepsie". Podobno wielka gwiazda e-sportu marzy o sprawdzeniu się w klatce. A gdy Kawulski usłyszał, jakie ma zasięgi Jarosław Jarząbkowski, to od razu wyraził nim zainteresowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak trafisz, to dobijaj, dobijaj. Jak dusisz, to do nieprzytomności". Kulisy hitowej walki KSW 63

Pudzian zawalczy z Chalidowem w KSW? Jednoznaczny komentarz

- On już od dłuższego czasu trenuje MMA - mówił "Żurnalista". - To fighter z natury. Po Robercie Lewandowskim to nasz najpopularniejszy sportowiec - stwierdził Leśnodroski. I dodał, że gdyby e-sportowiec zawalczył na KSW, to z samej zagranicy co najmniej 300 tysięcy osób wykupiłoby dla niego PPV. - Już wiem, że chcę, żeby dla nas zawalczył - stwierdził z uśmiechem na ustach Kawulski, po czym poprosił Leśnodorskiego, by zadzwonił do e-sportowca podczas podcastu. A gdy rozmawiali już na głośniku, to Kawulski umówił się z nim na kawę.

- Już mam na niego pomysł - dodał Kawuski, gdy usłyszał, że e-sportowiec waży około stu kilogramów.

"PashaBicepes" to legenda e-sportu

Legenda to właściwe słowo. Już w 2014 roku został uznany za trzeciego gracza na świecie według serwisu HLTV.org. Trzy lata później zdobył tytuł „e-sportowy gracz roku 2017" w plebiscycie Polish Esport Awards. "pashaBiceps" zawodowo gra w serię Counter-Strike, był reprezentantem takich formacji, jak: ESC Gaming, Universal Soldiers czy Virtus.pro. Na Instagramie śledzi go niemal 700 tysięcy osób, a na Twitchu, gdzie relacjonuje jak gra, obserwuje go 1,3 miliona fanów!

"Jak trafisz, to dobijaj, dobijaj. Jak dusisz, to do nieprzytomności". Kulisy hitowej walki KSW 63

W ostatnim czasie w KSW coraz rzadziej oglądamy tzw. freaków w klatce. Rynek jednak pokazuje, że ludzie wciąż chcą oglądać celebrytów walczących na zasadach MMA, o czym świadczy rozwój takich federacji jak FAME MMA czy High League.