Szokujący cios w walce TikTokerek! Nawet w MMA to rzadko wychodzi. Hit internetu

W ostatnich latach coraz popularniejsze robią się walki MMA celebrytów. W sobotę w trójmiejskiej Ergo Arenie zadebiutowała nowa federacja High League. W walce wieczoru zmierzyły się tiktokerki: Lexy Chaplin i Natsu. Jak można się domyślać, poziom sportowy tego widowiska był bardzo niski. Ale przecież tu nie chodziło o sport, a o emocje. A ich w klatce nie zabrakło.

W pierwszej rundzie Lexy Chaplin popisała się nawet bardzo udanym front kickiem, a więc techniką kopnięcia na korpus lub głowę, która nawet w zawodowym MMA rzadko wychodzi. Akcja od razu stała się hitem social mediów, a kolejni użytkownicy zachwycali się spektakularnym kopnięciem.

Pierwsza runda była trudna do oceny dla sędziów. W drugiej rosła przewaga Natsu. Sprowadziła rywalkę do parteru i ją zaczęła rozbijać. Lexy Chaplin nie potrafiła się wydostać. W trzeciej rundzie obie były już zmęczone, ale to Natsu napierała. Sędziowie orzekli, że lepsza była właśnie Natsu, która tym samym wygrała w debiucie.

W trójmiejskiej Ergo Arenie Ewa Brodnicka, była mistrzyni świata i Europy w boksie zawodowym, zadebiutowała w MMA na gali High League. Jej rywalką była Aniela "Lil Masti" Bogusz. - Wiele osób było zaskoczonych, że będę walczyła w MMA. Jedni są na mnie obrażeni, bo wcześniej mówiłam, że nigdy nie wejdę do klatki, inni twierdzą, że to była rewelacyjna decyzja. Nie miałam interesujących opcji w boksie, więc przyjęłam ofertę z MMA. Nie zastanawiałam się zbyt długo - mówiła Ewa Brodnicka w rozmowie z Po Gongu. Do pierwszego starcia doszło już na konferencji prasowej. A jak było w klatce? Tam Brodnicka nieoczekiwanie przegrała przez nokaut w trzeciej rundzie.

High League. Wyniki gali: