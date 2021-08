Ewa Brodnicka zmasakrowana przez celebrytkę. Krucyfiks! Szokuja?ca kanonada

W sobotę w trójmiejskiej Ergo Arenie Ewa Brodnicka, była mistrzyni świata i Europy w boksie zawodowym, zadebiutowała w MMA na gali High League. Jej rywalką była Aniela "Lil Masti" Bogusz. - Wiele osób było zaskoczonych, że będę walczyła w MMA. Jedni są na mnie obrażeni, bo wcześniej mówiłam, że nigdy nie wejdę do klatki, inni twierdzą, że to była rewelacyjna decyzja. Nie miałam interesujących opcji w boksie, więc przyjęłam ofertę z MMA. Nie zastanawiałam się zbyt długo - mówiła Ewa Brodnicka w rozmowie z Po Gongu. Do pierwszego starcia doszło już na konferencji prasowej. A jak było w klatce?

Sensacyjne zwycięstwo internetowej celebrytki

Lil Masti, która ma kilkuletnie doświadczenie w zapasach, obaliła rywalkę już w 1. rundzie i obijała ją w parterze. Brodnicka nie potrafiła się bronić. Nawet została ukarana minusowym punktem, bo zdaniem sędziego wsadziła palec w oko rywalki. W drugiej rundzie starcie toczyło się głównie w stójce, gdzie przewagę miała pieśniarka, ale nie tak mocno znaczącą jak by się wydawało. Zaś w decydującej rundzie Brodnicka znowu została obalona i znowu była bezradna. To właśnie w tej rundzie celebrytka założyła krucyfiks, a później kanonadą ciosów na twarz doprowadziła do przerwania walki przez sędziego. Była mistrzyni świata była na tyle bezradna, że sędzia przedwcześnie zakończył walkę. Tym samym internetowa influencerka sensacyjnie pokonała zawodową zawodniczkę.

Dla Lil Masti, zwanej niegdyś "SexMasterką", była to już trzecia wygrana na zasadach MMA. W debiucie pokonała Martę "Linkimaster" Linkiewicz, a następnie potrzebowała zaledwie 17 sekund, żeby rozprawić się z Adrianną "Flychanelle" Śledź.

Brodnicka to utytułowana pięściarka. Zdobyła pas mistrzyni Europy EBU w kategorii lekkiej, a następnie mistrzostwo świata WBO w wadze super piórkowej. Wygrała dziewiętnaście walk z rzędu, w tym pięć o statusie mistrzowskim. Jednak od lat podważa się jej umiejętności, wytyka nudny styl boksowania i krytykuje za dobór przeciwniczek. Dlatego wygrana Lil Masti była niespodzianką, ale nie sensacją.

Lil Masti zapowiedziała, że chce teraz się zmierzyć z mężczyzną.

High League. Wyniki gali: