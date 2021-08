Wywiad z Brodnicką, a w tle NOKAUT! "Ferrari" rzucił się na trenera Bonusa [WIDEO]

Już 28 sierpnia w Ergo Arenie odbędzie się gala High League, nowej freakowej organizacji MMA. Zobaczymy tam m.in. starcie Ewy Brodnickiej, byłej mistrzyni świata i Europy w boksie zawodowym, z Anielą "Lil Masti" Bogusz (2-0). W piątek odbyła się konferencja prasowa, na której atmosfera była napięta. Lil Masti kopnęła rywalkę, a Brodnicka odpłaciła się liściem w twarz. Ale podczas konferencji najpotężniejszy cios przyjął Eryk Bręczewski, trener Piotra "Bonusa BGC" Witczaka, który wystąpi na gali.

Ewa Brodnicka udzielała wywiadu, a nagle w tle widać wielką awanturę, w której Amadeusz "Ferrari" zasypał głowę Bręczewskiego cepami. O co poszło? Zaczęło się od wyzwisk. "Ferrari" twierdzi, że to on został zaatakowany pierwszy. Dodaje też, że uderzył Bręczewskiego ręką, którą miał niedawno operowaną.

"Ferrari" (2-4) to zawodnik FAME MMA, gdzie przegrał aż cztery walki. Właśnie szykował się do gali FAME MMA 11, ale prawdopodobnie przez uraz ręki nie będzie mógł na niej wystąpić. Bręczewski przeprosił za swoje zachowanie i zaproponował "Ferrariemu" walkę na gołe pięści. Ale teraz zajmuje się przygotowaniem Bonusa BGC, z którym zawalczy Jakub "Japczan" Piotrowicz.

W walce wieczoru gali High League, 28 sierpnia w trójmiejskiej Ergo Arenie, zmierzą się debiutujące w MMA najsłynniejsze polskie influencerki, Lexy Chaplin (0-0) i Natalia "Natsu" Karczmarczyk (0-0). W pozostałych starciach znajdą się raperzy, tiktokerzy, youtuberzy, piosenkarze oraz gwiazdy znane z sieci i telewizji.