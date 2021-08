Mamed Chalidow złapał potężnego olbrzyma. "Co to jest?"

Mamed Chalidow spędza czas wolny na wędkowaniu w Skandynawii. Zawodnik KSW na swoim Instagramie pochwalił się złowionym okazem. "Co to jest?" – zadał swoim fanom pytanie. Kilku komentujących zgadło, że był to sandacz. Ryba była sporych rozmiarów. "Szacunek" – napisał w komentarzu Piotr "Bestia" Piechowiak, znany z występów w Fame MMA. "Potężny okaz. Sandacz też fajny" – zażartował inny z kibiców.

Zobacz wideo STUDIO.SPORT.PL. KSW. Mamed Khalidov o zakończeniu kariery: Czasami przestaje mi pracować mózg. Nie chcę rozdrabniać swojego dorobku

Chalidow relaksuje się przy wędkowaniu. Wkrótce ma wrócić do oktagonu

Chalidow relaksuje między treningami przed jego kolejną walką. Szefowie KSW zapowiadają, że jeszcze w tym roku Chalidow ma znaleźć się w oktagonie. Na razie nie wiadomo jednak, kto będzie jego rywalem. Mimo tego Mamed oprócz wędkarstwa poświęca się treningom, które zamieszcza na swoim Instagramie.

Chalidow nie ma ostatnio dobrej passy mimo październikowego zwycięstwa nad Scottem Askhamem po spektakularnym nokaucie. Wcześniej po latach dominacji w KSW dwukrotnie przegrał z Tomaszem Narkunem, nie dał rady też w pierwszym starciu ze Scottem Askhamem. Łącznie Chalidow stoczył w karierze 44 zawodowe walki, z których wygrał 35, a przegrał 7. Dwa razy jego pojedynki kończyły się remisami.

Poza oktagonem Chalidow również ma problemy. Pod koniec lipca do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowano oskarżenie, które objęło 17 osób, w tym Mameda Chalidowa. Odpowiedzą one łącznie za 140 czynów. W 2019 roku Chalidow został zatrzymany w sprawie paserstwa luksusowych aut. Grozi mu do 10 lat więzienia. Chalidow utrzymuje jednak, że jest niewinny.

