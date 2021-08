Przejmujące wyznanie Paige VanZant. "Powiedziałam, że nie chcę już żyć. Płakałam"

Paige VanZant to popularna zawodniczka sportów walki. Głośno o niej jest dzięki występom w UFC, a także odważnym zdjęciom na Instagramie, które publikuje razem ze swoim mężem Austinem, który również jest zawodnikiem sportów walki. VanZant w latach 2014-2020 występowała na galach UFC, w których zaliczyła pięć wygranych na dziewięć pojedynków. Opuściła jednak federację twierdząc, że ta nie płaci jej wystarczająco dużo.

"Powiedziałam, że nie chcę już żyć". Przejmujące wyznanie Paige VanZant

Kilkukrotnie większe wynagrodzenie otrzymała od federacji BKFC, która organizuje gale walk na gołe pięści. Debiut nie poszedł po jej myśli – przegrała z Britain Hart, a po walce zamieściła na Instagramie zdjęcie pokazujące obrażenia twarzy jakich doznała na skutek walki.

Druga walka również zakończyła się jej porażką – tym razem z inną popularną zawodniczką, również z przeszłością w UFC, Rachael Ostovich. W drugim odcinku serii "A Kickass Love Story - My Fight" publikowanej przez VanZant i jej męża na YouTube, Paige opowiada, że drugą z rzędu porażkę przyjęła bardzo źle.

- Najbardziej frustrujące było to, że myślałam, że wygrałam. Walka trwała pięć rund i każdy wynik był możliwy. Po walce nie poszłam do swojej szatni, tylko wyszłam na zewnątrz i płakałam sama na parkingu. Powiedziałam swojemu mężowi rzeczy, które są okropne, tak samo jak mój stan psychiczny. Powiedziałam mu, że nie chcę już żyć i że sporty walki nie są już dla mnie. Byłam rozczarowana, było to trudne. Austin i ja jesteśmy małżeństwem i to trudne, kiedy on wygrywa, a ja przegrywam. Ale on i jego sukcesy podtrzymują mnie na duchu, bo czuję, że wygrywamy wtedy razem – powiedziała VanZant ze łzami w oczach i łamiącym się głosem.

- Wszyscy oczekują, że przegram i zawiodę. Nie wiem, po prostu czuję, że ludzie mają takie specyficzne postrzeganie tego, kim jestem, a zwłaszcza online. To szalone, jak wiele osób może hejtować pojedynczą osobę. Nie rozumiem tego. Jestem dumna z tego, że jestem dobrą osobą i myślę, że to jest najważniejsze. Nigdy nie mówiłam źle o moich rywalkach, nie powiedziałam złego słowa o ich charakterze. Nigdy nie wiesz, przez co człowiek przechodzi – dodała Paige, na którą po porażkach spada lawina krytyki i hejtu. Wielu komentujących sugeruje, że Paige nie potrafi się bić, ale jest popularna ze względu na urodę.

