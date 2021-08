Booom! Ależ prawy sierpowy. Spektakularny nokaut na UFC 265 [WIDEO]

Pierwsza runda była jeszcze wyrównana – dos Santos atakował prostymi i frontalnymi kopnięciami, ale nadziewał się na kontry Amerykanina. Johns przede wszystkim obijał rywala kopnięciami na nogi i w pewnym momencie Brazylijczyk zaczął to odczuwać i kuśtykał. Był przez to coraz mniej mobilny i trudniej mu było unikać ciosów, które wyprowadzał rywal. W przerwie między rundami miał powiedzieć w narożniku, że doznał kontuzji lewej nogi.

REKLAMA

Zobacz wideo Mówiła, że jest za stara na MMA, ale zmieniła zdanie. "Klatka daje mi wolność"

Wielka zmiana u Artura Szpilki?! "Dobre siano"

W drugiej rundzie Brazylijczyk znowu ruszył do ataku, ale Johns trafiał go raz za razem w korpus i głowę. Amerykanin próbował cały czas kopnięć, tym razem na prawą nogę rywala. Runda toczyła się pod jego dyktando i wszystko wskazywało na to, że wygra on decyzją sędziów.

Spektakularny nokaut na gali UFC 265. Potężny prawy sierpowy zakończył walkę

I Johns w istocie wygrał, ale nie czekał na decyzję. Zaczął szukać nokautu i wdawać się w wymiany ciosów, co było dla niego trochę ryzykowne. To dos Santos musiał zakończyć walkę przed czasem, bo na kartach sędziowskich prowadził Johns. To jednak Amerykaninowi udało się ostatecznie powalić rywala. Uniknął lewego prostego i wyprowadził zabójczy prawy sierpowy, który "zgasił światło" przeciwnikowi i zakończył walkę.

To trzecia wygrana w czwartej walce Johnsa w UFC, do której się dostał dzięki turniejowi The Dana White Contender Series. Amerykanin może liczyć na bonus od federacji za nokaut wieczoru. Z kolei Brazylijczyk ma odwrotny bilans – też stoczył w UFC cztery walki, ale wygrał tylko jedną.

Na gali UFC 265 do oktagonu weszła także Karolina Kowalkiewicz. Polka niestety przegrała piątą z rzędu walkę. Lepsza okazała się Amerykanka Jessica Penne.

Ostre słowa przed walką w UFC. "Jesteś zarozumiałym skur***nem. Wyglądasz na ci**ę"