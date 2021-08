Ostre słowa przed walką w UFC. "Jesteś zarozumiałym skur***nem. Wyglądasz na ci**ę"

Obaj zawodnicy MMA swoją walkę rozpoczęli od starcia na słowa. Pierwszy w mediach społecznościowych wypowiedział się Luke Rockhold, który stwierdził, że jego przeciwnik jest "jeb***m idiotą". Wszystko przez to, że jego zdaniem, Strickland mówi wszystko bez wcześniejszego zastanowienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądało przywitanie środowych medalistów w misji olimpijskiej

Ostre słowa przed walką na gali UFC 268. "Złapię cię na parkingu ci**o"

Luke Rockhold nie musiał długo czekać na odpowiedź swojego przeciwnika. - Nie musimy walczyć w klatce, ale jeśli złapię cię na parkingu ci**o. Podejdę, wy****ie ci w twarz, a wyglądasz mi na ci**ę, która przyjmie cios, a po wszystkim wszystkim zgłosisz sprawę na policję. Jesteś zarozumiałym skur***nem, a ja mogę ponieść konsekwencje pobicia tylko dlatego, żeby cię powalić i zobaczyć, jak twoja głowa odbija się od ziemi - powiedział na nagraniu "Tarzan".

Sean Strickland przyznał, że nie zależy mu na walce, która mogłaby podnieść jego ego. - Po prostu lubię zarabiać na czymś, co sprawia mi przyjemność - oznajmił na nagraniu. Wielokrotnie powtarzał też, że Luke Rockhold nie powinien się w taki sposób wypowiadać, jeżeli myśli, że nie spotka go kara ze strony "Tarzana".

Luka Doncić wściekły po meczu z Francją. "FIBA pewnie jest szczęśliwa"

Luke Rockhold (16-5) to 36-letni doświadczony zawodnik MMA, który w UFC przegrał trzy ostatnie walki i to przez nokaut. Jedno zwycięstwo między tymi galami odniósł na wydarzeniu UFC Last Night 116, wtedy przez techniczny nokaut pokonał Davida Brancha. Strickland z kolei ma na swoim koncie pięć zwycięstw z rzędu w tym jedno z Krzysztofem Jotko na gali UFC on ESPN 23. Później 30-latek pokonał jeszcze Uriaha Halla. Obie walki wygrał decyzją sędziów.