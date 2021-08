Jacek Stachursky zawalczy w formule MMA? "Myślę, że to wszystkich zaskoczy"

Federacja Elite Fighters jest kolejną organizacją na polskim rynku, która oferuje kibicom walki typu freakfight, tak jak Fame MMA, High League, MMA VIP czy Gromda. W akcji na ringu pojawią się osoby ze świata mediów, celebryci czy youtuberzy. Pierwszą odsłonę gali prowadziła Monika Laskowska oraz Michał Milowicz.

Jacek Stachursky powalczy w formule MMA? "Chce wziąć udział w gali, walcząc w niej"

Mirosław Barszowski, jeden z założycieli federacji Elite Fighters, opowiedział w studiu po gali, że ma kilka pomysłów na projekt z Jackiem Stachurskym. Jeden z nich ma zakładać walkę w formule MMA na jednej z kolejnych edycji gali. "Jacek jest znany z branży muzycznej, ale trenował też sztuki walki i mamy kilka wspólnych pomysłów. Jacek chciałby wziąć udział w gali, walcząc w niej. Myślę, że to wszystkich zaskoczy – w jakiej formule to będzie wyglądać, jak to zrobimy i co się będzie działo" – powiedział.

Jacek Stachursky od lat tworzy muzykę popularną w Polsce, szczególnie z pogranicza gatunków pop i dance, w tym także disco polo oraz muzyki klubowej. Szacuje się, że piosenkarz sprzedał prawie 700 tysięcy płyt. Na jego koncie znajdują się takie utwory, jak "Typ niepokorny", "ESSA", "Doskozzza" czy "Urodziłem się, aby grać".

Na pierwszej edycji gali Elite Fighters walczyli tacy zawodnicy, jak Mateusz "Muran" Murański, Warszawski Dresik, Bartek "Fit.pl" Kubiak, Krzysztof "Bodychrist" Ciesielski, Marcin "Mielonidas" Makowski czy Sebastian "Baobab" Szymański. Na ten moment nie jest znany termin drugiej edycji gali. Pierwsza odbyła się w sobotę 31 lipca w Jasionce.