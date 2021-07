Mariusz Pudzianowski chce zawalczyć z gigantem! "Najcięższe starcie w historii"

Hafthor Bjornsson jest znany nie tylko wielu sympatykom sportów siłowych, ale także kinomaniakom. Islandczyk jest utytułowanym strongmanem, ale ma także za sobą udział w słynnej produkcji "Gra o tron", w której wcielił się w rolę Gregora "The Mountain" Cleagane'a.

Mariusz Pudzianowski nie wyklucza walki z islandzkim olbrzymem

W połowie września 32-latek na Florydzie miał stoczyć walkę z Eddiem Hallem. Jego przeciwnik nabawił się jednak kontuzją (zerwał biceps) i nieoficjalnie mówi się o tym, że ewentualnym jego zastępcą miałby być właśnie Mariusz Pudzianowski.

Były polski strongman, a obecnie zawodnik MMA odniósł się do tych spekulacji na swoim Facebooku. W poście Pudzianowski zamieścił swoje zdjęcie obok fotografii Islandczyka i dodał podpis "Czemu by nie, jestem na tak".

Większe doświadczenie Mariusza Pudzianowskiego

Jak informuje Polsat Sport, pojedynek Bjornssona z Hallem "miała być starciem pokazowym w formule bokserskiej i była reklamowana jako najcięższe bokserskie starcie w historii". Do tej pory Islandczyk dwukrotnie wystąpił w tej formule. Obie walki kończyły się remisami.

Jeśli chodzi o Pudzianowskiego, to nie miał on jeszcze okazji do walki w tej formule. Ma jednak za sobą już ponad 20 pojedynków w mieszanych sztukach walki. Po raz ostatni wystąpił na gali KSW 61, kiedy to pokonał przez TKO Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego.

Na razie organizator gali na Florydzie nie odniósł się do tych spekulacji. Nie pojawiło się również żadne oficjalne potwierdzenie kontuzji Eddiego Halla.