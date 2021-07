Zadebiutował w KSW i pokazał, jak wygląda po walce. Porażający widok [ZDJĘCIE]

Uraz Tomasza Sarary mógł wykluczyć go z walki. Polak przyjął kilka mocnych ciosów w pierwszych dwóch rundach, po czym lekarz rozważał, czy pozwolić Sararze kontynuować starcie. Ostatecznie polski kick-bokser ruszył do walki, obrócił wynik starcia z Filipem Bradariciem i poddał go serią ciosów. To było pierwsze zwycięstwo 36-letniego zawodnika w KSW.

REKLAMA

Zobacz wideo Kołecki: Pewnie już nigdy w życiu nie uda mi się zaliczyć takiego nokautu

Tomasz Sarara zwyciężył, ale ślad pozostał. Szokujący uraz Polaka

Już w trakcie walki można było zauważyć skutki ciosów Filipa Bradaricia. Gdy sędzia zakończył starcie, Sarara miał niemal całe oko zakryte opuchlizną. - Wiedziałem, że prędzej zginę niż to odpuszczę - powiedział zaraz po pojedynku Tomasz Sarara.

Tomasz Sarara (1-0) po walce z Filipem Bradariciem na KSW 62. Źródło: Instagram https://www.instagram.com/tomasz_sarara/?hl=pl

Tomasz Sarara przez ponad 10 lat z sukcesami rywalizował w ringach kickbokserskich. Polak ma na koncie między innymi tytuły amatorskiego i zawodowego mistrza Polski w różnych formułach oraz pasy mistrzowskie organizacji FEN, DSF i Celtic Gladiator. W sobotę na gali KSW 62 miał się zmierzyć z Vladimirem Tokiem, jednak potencjalny przeciwnik wycofał się niespełna dzień przed startem wydarzenia. Jako powód, podał problemy osobiste.

Szymon Kołecki zdemolował Akopa Szostaka na KSW 62! Walka trwała tylko 45 sekund! [WIDEO]

Podbite oko Sarary nie jest jedynym urazem, którego doznali zawodnicy na KSW 62. Debiutujący w KSW Borys Borkowski wskoczył do obsady gali w ostatniej chwili. Pierwotnie z Marcinem Krakowiakiem miał walczyć Tomasz Jakubiec, ale doznał... złamania ręki i musiał się wycofać z tego pojedynku. Już w pierwszej rundzie Krakowiak efektownie obalił swojego przeciwnika, a ten tak nieszczęśliwie upadł na rękę, że prawdopodobnie ją złamał lub bardzo boleśnie zwichnął. Ból był na tyle silny, że leżący na macie Borkowski aż tupał nogami.