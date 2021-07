Szymon Kołecki zdemolował Akopa Szostaka na KSW 62! Walka trwała tylko 45 sekund! [WIDEO]

To był czwarty pojedynek Szymona Kołeckiego w barwach KSW. Złoty medalista olimpijski z Pekinu odpowiednio Mariusza Pudzianowskiego, Damiana Janikowskiego i Martina Zawadę. Akop Szostak z kolei stoczył w KSW dwie walki. Pojedynek, w którym jego przeciwnikiem był Jamie Sloane został uznany za nieodbyty. Wszystko za sprawą faktu, że 32-latek trafił Anglika palcem w oko, w wyniku czego ten nie mógł kontynuować walki. W drugim starciu lepszy od Szostaka okazał się Erko Jun.

Walka wieczoru na gali KSW 62 zapowiadała się interesująco, ponieważ obaj zawodnicy nie pałają do siebie sympatią. Ich konflikt trwa od kilku lat, ale dopiero teraz został rozwiązany w oktagonie.

Kołecki był zdecydowanym faworytem tego starcia i błyskawicznie to potwierdził. Do znokautowania Szostaka potrzebował zaledwie 47 sekund. Wprawdzie najpierw to rywal popisał się celnym ciosem, to w kolejnych sekundach dominował Kołecki, który rozbił rywala potężnymi ciosami. Po efektownym prawym podbródkowym Szostak padł na matę i było po walce.

Dla Kołeckiego to dziesiąte zwycięstwo w MMA. Były sztangista ma też na koncie jedną porażkę. Szostak po tej walce legitymuje się bilansem 4-4.