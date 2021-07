Nie żyje rekordzista i legenda MMA. Śmierć w więzieniu

Travis Fulton był zawodnikiem mieszanych sztuk walki (MMA) wagi ciężkiej i bokserem. W swojej karierze walczył dla wielu znaczących organizacji na świecie m.in. Pancrase, UFC, King of the Cage, RINGS, WEC czy IFL. Był najbardziej doświadczonym zawodnikiem MMA na świecie i rekordzistą w liczbie stoczonych walk w MMA. W latach 1996-2019 stoczył ich aż 332. Miał pseudonim "The Ironman".

Travis Fulton popełnił samobójstwo?

Ostatnią swoją walkę stoczył w kwietniu 2019 roku. W lutym tego roku trafił do więzienia w mieście Cedar Rapids w hrabstwie Linn. Miał zarzuty związane z pornografią dziecięcą. Według informacji amerykańskiego portalu "Yahoo" popełnił samobójstwo.

- Pracownik więzienia około czwartej nad ranem stwierdził, że Fulton w swojej celi nie odpowiada i się powiesił. Po nieudanych próbach reanimacji został przewieziony do Mercy Medical Center, gdzie został uznany za zmarłego około godziny piątej - czytamy.

Dokładną przyczynę śmierci będzie można stwierdzić po przeprowadzeniu sekcji zwłok.