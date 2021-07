Conor McGregor - Dustin Poirier. Gdzie i o której oglądać? KARTA WALK

Czas wyłonić zwycięzcę trylogii! W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się gala UFC 264, a w walce wieczoru zmierzą się Conor McGregor (22-5) oraz Dustin Poirier (27-6). Gdzie i kiedy oglądać galę? Transmisja TV, stream online.

2

Conor McGregor celebrates after defeating Donald 'Cowboy' Cerrone during a UFC 246 welterweight mixed martial arts bout, Saturday, Jan. 18, 2020, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher) SLOWA KLUCZOWE: Color