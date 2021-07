High League 2021. Kiedy odbędzie się gala? Jak wygląda karta walk?

High League 2021 może stanowić konkurencję dla Fame MMA. Obie federacje zajmują się walkami celebrytów. Wydarzenia organizowane przez Fame biją rekordy popularności. Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się gala MMA organizowana m.in. przez znanego rapera Malika Montanę, ale według planów ma do niej dojść jeszcze w te wakacje. - Zależało nam przede wszystkim na tym, aby pierwsza gala odbyła się z publicznością. Wiadomo, z publicznością są to inne emocje - powiedział Malik Montana.

High League 2021. Kto będzie walczył w nowej federacji? Jakie są plany organizatorów?

Przed ogłoszeniem daty najbliższej gali, organizatorzy High League zadbali, aby federacja zyskała dużą popularność. Jej profil na Instagramie zebrał już ponad 170 tys. obserwujących. Na oficjalnym profilu ogłoszono również kilkoro zawodników, którzy potwierdzili już swój udział w debiutanckiej gali.

Śledzi ją ponad 1,5 miliona ludzi, a teraz zawalczy w MMA. Lexy Chaplin zawodniczką High League

Nieznane jest również miejsce, w którym odbędzie się wydarzenie. Spekuluje się o hali Hilton w Łodzi, gdzie swoje gale organizowało m.in. Fame MMA, jednak właściciele High League nie potwierdzili jeszcze tej informacji. Wiadomo już, że kontrakt z nową federacją podpisali Aniela „Lil Masti" Bogusz, Piotr „czuuX" Czupryn, Lexy Chaplin, Gabriel "Cesarz Narcyz" Bystrzycki oraz Josef Bratan.

Wydarzenie będzie dostępne do obejrzenia w systemie PPV. Więcej informacji na temat High League 2021 ma się pojawić w tym tygodniu, o czym zapewnił na swojej instagramowej relacji Malik Montana. Raper przekazał fanom, że w czwartek przedstawiona zostanie walka wieczoru.