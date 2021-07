50 sekund i koniec! Niepokojący rekord Polaka [WIDEO]

Rekord Kacpra Miklasza zaczyna wyglądać niepokojąco: 1 zwycięstwo i 4 przegrane, w tym aż trzy porażki odniesione w ciągu nieco ponad miesiąca. Polak stoczył bowiem kolejno cztery walki od maja tego roku, wygrywając tylko raz, na freakowej gali, na której jego rywalem był zawodnik z rekordem 1-11.

Efektowny nokaut w 50. sekundzie walki!

Dlaczego Kacper zdecydował się ponownie wejść do klatki tydzień po tym, jak przez TKO przegrał na FEN 35? Trudno powiedzieć. Jedyne, co możemy stwierdzić z całą pewnością, to fakt, że nie wyszło mu to na dobre. W klatce EMC 7 Polak został poddany przez Denisa Stojnica duszeniem gilotynowym. Bośniak właściwie nie wyprowadził żadnego ciosu, czając się na swego przeciwnika i odpalając atak dopiero pod koniec pierwszej minuty. Szybko zdołał powalić go na matę, trzymając w mocnym uścisku jego głowę. Millasz był bez szans i odklepał duszenie.

Walka na KSW wywołała burzę. Kołecki tłumaczy, dlaczego się na nią zgodził

Warto przypomnieć, że dla Stojnica była to pierwsza walka od pięciu lat. Zawodnik notorycznie wypadał ze starć, w których był zestawiany, w tym z dwóch na galach KSW (z Ante Deliją i Michałem Włodarkiem).

Walkę Miklasza można obejrzeć poniżej:

