"Polski Król Syntholu" zatrzymany przez CBŚ! "Ostatnio trochę popłynąłem"

"Każdy jest kowalem własnego losu" - taki opis można znaleźć na Facebooku Szymona "Komandosa", który bardziej znany jest jako "Polski Król Syntholu". Ten los w jego przypadku okazał się bardzo przewrotny, bo Marcin Najman przekazał, że "Komandos" został zatrzymany [portal mma.pl informuje o zatrzymaniu przez CBŚ] i najprawdopodobniej nie zdąży wyjść na wolność, czyli w piątek nie zawalczy z Szymonem "Taxi Złotówą" Wrześniem na MMA-VIP 2, a więc na gali organizowanej przez Najmana.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowita metamorfoza byłego rywala Marcina Najmana. "Udało mi się odbić od dna"

Burza po okładce L'Equipe. "Czy nawiązanie do wojny z milionami zabitych było konieczne?"

- Wydarzyła się rzecz, której nikt nie mógł się spodziewać. Szymon "Komandos", znany także jako "Polski Król Syntholu", przebywa w odosobnieniu. O tym, czy ostatecznie będzie mógł pojawić się na gali, dowiemy się w jutro - mówił Najman podczas niedzielnej konferencji przed galą MMA-VIP 2.

Nie wiadomo, z jakiego powodu doszło do zatrzymania "Polskiego Króla Syntholu", bo jego media społecznościowe od kilku dni milczą. Wiadomo za to, że jego występ na MMA-VIP 2 został już chyba ostatecznie odwołany, bo w środę Najman wrzucił rozpiskę z kartą walk najbliższej gali, gdzie rywalem "Taxi Złotówy" nie jest "Polski Król Syntholu", a Dariusz "Lew" Kaźmierczuk. A więc były rywal Najmana, z którym Kaźmierczuk przegrał na gali Fame MMA 7.

Wielki skandal w USA. 14 milionów dolarów dla poszkodowanych

Polski Król Syntholu: Ostatnio trochę popłynąłem, ale zdarza się najlepszym.

Synthol to oficjalnie nazwa handlowa olejku do pozowania dla kulturystów. W rzeczywistości to jednak środek zapewniający szybki przyrost masy mięśniowej, który jak czytamy w serwisie poradnikzdrowie.pl "gwałtownie i w sposób niekontrolowany powiększa mięśnie do nienaturalnych rozmiarów, a jego stosowanie grozi kalectwem, a nawet śmiercią".

- Biorę testosteron, dawka to 100 mg co drugi dzień, masteron 400 mg w tygodniu, oxa 5 mg dziennie, będę do tego jeszcze dodawał hormon. To jest mój cykl aktualny. Jest tego naprawdę sporo, więc nie jestem w stanie zapamiętać wszystkiego. Napier... cały czas, 365 dni w roku na bombie - chwalił się kilka miesięcy temu "Komandos" i z dumą pokazywał, że w bicepsie ma 65 cm. - Kiedyś było 70, ale spadło. Redukcja wagi daje o sobie k... znaki - dodawał "Polski Król Syntholu".

A później wrzucał do internetu kolejne filmy. Ostatni przed tygodniem, na którym znowu pokazywał kontuzjowany palec prawej ręki, ale też uspokajał swoich fanów. - Zostało osiem dni do gali, ogólnie u mnie wszystko dobrze. No może, gdyby nie to, że ostatnio trochę popłynąłem, ale zdarza się najlepszym. Widzimy się w niedzielę na konferencji, a potem w piątek na gali - mówił "Komandos".

Coca-Cola reaguje na gest Cristiano Ronaldo. Wydali oświadczenie

Taxi Złotówa zrzucił wyzwanie Najmanowi

- To nie jest dla mnie komfortowa sytuacja, ale jestem gotowy na nowe wyzwania - mówił "Taxi Złotówa" na niedzielnej konferencji, gdzie zaproponował rewanż Najmanowi, którego pokonał w lutym na pierwszej gali MMA-VIP. - Jestem już na zasłużonej emeryturze - odpowiedział mu Najman i dodał, że był gotowy wrócić do klatki dla jednego rywala. Dla Jacka Murańskiego, który nawet miał wstępnie zaakceptować warunki kontraktu zaoferowanego przez Najmana, ale w ostatniej chwili się z tego wycofać.

- Jak przyszło co do czego to tradycyjnie: kozak w necie, p...a w świecie. Ale już nie chce więcej temu panu [Murańskiemu] poświęcać atencji. Temat zamknięty - skwitował Najman, który już w piątek zorganizuje drugą galę MMA-VIP. Oprócz "Taxi Złotówy" zawalczą na niej m.in. "Żurom", Tomasz Chic, "Antykonfident" czy Krystian Pudzianowski.

MMA-VIP 2 dostępna będzie tylko w systemie PPV. Dostęp kosztuje 32,95 zł. To spora podwyżka w porównaniu do pierwszej gali organizowanej przez Najmana, którą można było wykupić za 15,50 zł lub za 19,50 zł w dniu gali.

MMA-VIP 2. Karta walk: