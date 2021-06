Rosjanin ruszył jak szalony, aż tu nagle BUM! Co za nokaut [WIDEO]

W trakcie piątkowej gali Absolute Championship Akhmat 124 zmierzyli się ze sobą Altynbek Mamaszew i Wasilij Kuroczkin. Walka zakończyła się w drugiej rundzie, gdy na niespełna trzy minuty do końca Kuroczkin postanowił postawić wszystko na jedną kartę i ruszył na przeciwnika z serią ciosów. Żadne uderzenie nie zaszkodziło jednak Kirgizowi, a w kontrze Mamaszew wykonał jedno, ale celne uderzenie.

Nokaut na gali MMA w Rosji! Zawodnik zakończył walkę jednym ciosem

Rosjanin nie zasłaniał się, więc uderzenie Kirgiza trafiło prosto w twarz Kuroczkina. Zawodnik MMA nie dał rady utrzymać się na nogach, opadł na kolana, a sędzia nie zastanawiając się zakończył walkę. To była 15 wygrana Mamaszewa przed czasem w karierze. Aktualny bilans wynosi 15 wygranych i dwie przegrane i jeden remis. Warto dodać, że sędzią tego starcia był Polak, Łukasz Bosacki.

Dla Wasilija Kuroczkina była to szósta porażka w karierze. W swojej karierze zawodnik odniósł 15 zwycięstw i raz zremisował. Absolute Championship Akhmat to rosyjska federacja powstała w 2018 roku, w wyniku fuzji organizacji Absolute Championship Berkut oraz World Fighting Championship Akhmat. Jeszcze przed utworzeniem ACA organizacja ACB zawitała do Polski w 2015 roku organizując dwa turnieje Grand Prix kolejno w płockiej Orlen Arenie oraz warszawskim Torwarze.