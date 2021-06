"Juras" mocno odczuł pojedynek z "Pudzianem". Pokazał zdjęcie twarzy "Spuchnięty, ale uśmiechnięty"

Do rozstrzygnięcia pojedynku na gali KSW 61 pomiędzy Łukaszem Jurkowskim i Mariuszem Pudzianowskim doszło w trzeciej rundzie. "Pudzian" rozbił swojego przeciwnika mocnymi ciosami. Niedługo po zakończeniu walki "Juras" był mocno porozbijany, co tylko było dowodem na to, że przyjął na twarz wiele uderzeń.

"Spojrzałem na twarz Jurasa i mówię: Boże, jaka to była ostra jatka". Kulisy walki z "Pudzianem"

Pokiereszowany Jurkowski opublikował zdjęcie twarzy

40-latek zamieścił na Instagramie zdjęcie po przyjęciu wielu ciosów od swojego o cztery lata starszego przeciwnika. Widać na nim mocno podrapaną i spuchniętą twarz Jurkowskiego.

"Spuchnięty, ale uśmiechnięty. Jeszcze chwila luzu, dojścia do siebie i wracam do obowiązków. Ba! Wracam nawet do formy względnie wizualnej. Niekoniecznie pod Bikini Fitness oczywiście. Póki co parę dni przerwy, przywitanie się po 8 tygodniach z pizzą i może uda się wyjechać w końcu na jakieś wakacje. Tęsknie za Grecją" - napisał "Juras".

Jednym z komentujących zdjęcie Jurkowskiego był... Mariusz Pudzianowski. 44-latek żartobliwie napisał do swojego niedawnego rywala: "Co to za łobuz ci to zrobił?".