FAME MMA demoluje konkurencję. Gwiazda zdradziła wyniki sprzedaży ostatniej gali

Ostatnia gala FAME MMA 10 odbyła się w połowie maja. W walce wieczoru Norman Parke pokonał na punkty Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego i zgarnął sztabkę złota o wartości ok. 100 tys. zł. Sędziowie byli jednogłośni, ale werdykt wzbudził kontrowersje wśród kibiców i ekspertów. Spora część oglądających walkę uważała, że to Życiński zasłużył na wygraną. Oprócz głównej walki wieczoru zobaczyliśmy zwycięstwa największych gwiazd federacji: Marty "Linkimaster" Linkiewicz, Adriana "Polaka" Polańskiego czy Marcina Dubiela.

Federacja Fame MMA bije rekordy popularności dzięki organizowaniu tzw. freak-fightów. Ich organizatorzy byli prekursorami tego typu wydarzeń w Polsce i w ciągu kilku lat dorobili się masy konkurentów. Do tej pory jednak nikt nie może się równać z Fame MMA, jeżeli chodzi o sprzedaż pay-per-view.

Jak poinformował jeden z głównych bohaterów gali FAME MMA 10 Norman Parke, federacja sprzedała ponad 700 tys. subskrypcji pay-per-view. Przy najniższej cenie, za jaką można było uzyskać dostęp do gali (ok. 20 zł), federacja zarobiła na samych transmisjach ponad 14 mln złotych.

Dla porównania ostatnia gala bokserska KnockOut Boxing Promotions z walką wieczoru Szpilka - Różański zgromadziła niecałe 30 tys. widzów, przy bardzo zbliżonej cenie do Fame MMA. Wynikom sprzedażowym Fame MMA jest zdecydowanie bliżej do amerykańskiej federacji UFC niż do polskiej konkurencji. Marcowa gala UFC 259 z walką wieczoru Błachowicz - Adesanya sprzedała się w liczbie około 800 tys. subskrypcji.