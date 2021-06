Były zawodnik UFC wyzywa polskiego celebrytę do walki na FAME MMA. "Pokażcie kasę"

Paweł "Popek" Mikołajuw może już niedługo wrócić do oktagonu FAME MMA. Raper został właśnie wyzwany do walki przez jednego z głównych bohaterów ostatniej gali FAME MMA 10 Normana Parke. - Jeżeli szefowie FAME chcą, żebym znów zawalczył to mam propozycję. Waga open - walka z Popkiem - zaproponował były zawodnik UFC i KSW.

