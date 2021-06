Youtuber znowu zadziwił świat. Niespodzianka w walce z Mayweatherem! "Niemożliwe nie istnieje"

Floyd Mayweather Jr dał w walce pokazowej lekcję boksu youtuberowi Loganowi Paulowi, ale nie zrobił mu w sumie większej krzywdy, bo nie potrafił znokautować Youtubera. I choć to Paul wyprowadził dużo więcej ciosów, to te Floyda były celniejsze. I co najdziwniejsze, Mayweather zarobi za to kilkadziesiąt milionów dolarów.

