Saleta i Materla typują walkę Pudzianowski vs Jurkowski. "Tego nigdy nie przeskoczy"

Jak eksperci oceniają szansę obu zawodników? - Łukasz w sześćdziesięciu procentach swojej dyspozycji, takiej, którą miałby na co dzień, jest w stanie spokojnie pokonać Mariusza - uważa Michał Materla, były zawodnik i mistrz federacji KSW. - Jeśli Mariusz go złapie, to jest dużo silniejszy, ale umiejętności "Jurasa" w parterze są dużo wyższe - twierdzi natomiast Przemysław Saleta, polski bokser i mistrz świata w kick-boxingu.

Tak Michał Materla i Przemysław Saleta typują walkę Mariusza Pudzianowskiego z Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim na KSW 61:

Gala KSW 61 dostępna będzie tylko w systemie pay-per-view. Transmisję można wykupić u swoich dostawców usług telewizyjnych lub online w serwisach ipla.tv i kswtv.com. Jej koszt to 40 złotych. Początek gali KSW 61 "To fight or not to fight" w sobotę 5 czerwca o godzinie 20:00. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

