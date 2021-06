"Łooooo!". Cała Legia za Jurasem w walce z Pudzianem. Gdzie obejrzeć galę KSW 61?

Gala KSW 61 odbędzie się już w sobotę 5 czerwca. W walce wieczoru zmierzą się dwie legendy federacji - Łukasz "Juras" Jurkowski i Mariusz "Pudzian" Pudzianowski. Dla tego pierwszego będzie to powrót do oktagonu po dwóch latach. Ostatni raz był w nim widziany w kwietniu 2019 roku podczas gali KSW 48 w Lublinie, na której pokonał Chorwata Stjepana Bekavaca. "Pudzian" natomiast cały czas jest aktywny i ostatnio był widziany w oktagonie na marcowej gali KSW 59, na której pokonał Serba Nikolę Milanovicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Pudzianowski czy Jurkowski? "Umówiliśmy się, że robimy sobie krzywdę, a po walce idziemy na wódkę"

Oprócz wzbudzającej wielkie emocje walki wieczoru na gali KSW 61 zobaczymy jeszcze kilka innych ciekawych pojedynków z udziałem gwiazd federacji. W oktagonie pojawią się tacy zawodnicy jak Salahdine Parnasse, Roman Szymański czy Karolina Owczarz.

FAME MMA przyznaje się do błędu. "Don Kasjo" dostał odpowiedź na protest

Specjalne wsparcie dla "Jurasa" przed KSW 61. Legia Warszawa pamięta o swoim spikerze

Łukasz "Juras" Jurkowski oprócz tego, że jest zawodnikiem MMA, spełnia się także jako dziennikarz. Od 2015 roku jest spikerem na meczach Legii Warszawa. "Juras" jest więc dobrze znany wszystkim kibicom, piłkarzom i pracownikom stołecznego klubu. Z tej okazji Legia postanowiła stworzyć specjalne wideo wspierające Jurkowskiego przed jego sobotnią walką.

"Łooooo, ale to będzie pojedynek! Już w sobotę na KSW 61 walka Jurasa z Pudzianem. Juras, cała Legia trzyma kciuki i życzy powodzenia!" - czytamy w opisie pod nagraniem.

Kazimierz Marcinkiewicz zadebiutował w ringu. "Brat mówił mi: Rafał, odpuść. To jest premier"

Gala KSW 61. Jurkowski kontra Pudzianowski. Gdzie i kiedy oglądać?

Gala KSW 61 dostępna będzie tylko w systemie pay-per-view. Transmisję można wykupić u swoich dostawców usług telewizyjnych lub online w serwisach ipla.tv i kswtv.com. Jej koszt to 40 złotych. Początek gali KSW 61 "To fight or not to fight" w sobotę 5 czerwca o godzinie 20:00. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.