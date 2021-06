Emocjonująca walka Kazimierza Marcinkiewicza. Był nawet liczony!

Ta gala przejdzie do historii polskich sportów walki. Freak fighty, czyli starcia zawodników, którzy nie są zawodowymi sportowcami stały się ostatnio niezwykle popularne w naszym kraju. Tym razem została ona wykorzystana do szczytnych celów, bo Collins Charity Fight miało charakter wydarzenia charytatywnego.

Walka Marcinkiewicza z Rafałem Collinsem odbyła się na przestrzeni trzech rund po 2 minuty i zdecydowanie najciekawiej było właśnie w trzeciej odsłonie pojedynku. W pewnym momencie Marcinkiewicz przyjął bardzo mocne uderzenie i wydawało się, że to będzie koniec. Był nawet liczony, ale zdołał kontynuować pojedynek.

Wydawało się, że dużo młodszy Collins łatwo wygra to starcie, ale sam dostał też karne punkty za odwracanie się i sędziowie orzekli remis. Kazimierz Marcinkiewicz mimo 61 lat pokazał się z całkiem pozytywnej strony. Pokazał duże zaangażowanie i jakieś umiejętności techniczne.

Jak Marcinkiewicz znalazł się w ringu?

- Celem mojej obecności na ringu jest pomoc ludziom - mówił były premier Kazimierz Marcinkiewicz w rozmowie z TVN24.

- Rafał mnie poprosił o udział w gali. Poprosił o rzecz dla mnie najtrudniejszą na świecie. Wolałbym skok ze spadochronem, może nawet bez niego. Boks to sport olimpijski, bardzo godny, ale mnie nigdy nie interesował - mówił Marcinkiewicz w niedawnej w rozmowie ze Sport.pl I dodał: - Myślę, że moja walka bokserska to zdarzenie jednorazowe. Takiego szumu, zaskoczenia już nie wywołamy. To jest potrzebne, by zaskoczyć ludzi i w konsekwencji przyciągnąć pieniądze dla szlachetnego celu. Efekt świeżości zniknąłby, gdybym wszedł na ring jeszcze raz.

Dochód z organizacji gali zostanie przeznaczony na działania statutowe Fundacji Braci Collins. Środki mają dofinansować projekty skierowane głównie do dzieci oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Przykładowo w 2020 roku Fundacja Braci Collins przekazała potrzebującym ponad 600 tysięcy złotych.