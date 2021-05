Gala FEN 34. "Trybson" kontra Borowski 2 w walce wieczoru. Gdzie i kiedy oglądać galę? [TRANSMISJA]

Poprzednia gala FEN 33 odbyła się w marcu. Na karcie walk znalazło się dziewięć walk - pięć w formule MMA, trzy w semi-pro MMA i jedna w K-1. W walce wieczoru Kacper Formela przez jednogłośną decyzję sędziów wygrał z Damianem Frankiewiczem. Oprócz tego w oktagonie zobaczyliśmy zwycięstwa takich zawodników jak Dominik Zadora, Marcin Filipczak czy Jekatierina Szakałowa.

W walce wieczoru gali FEN 34 dojdzie do wielkiego rewanżu pomiędzy Pawłem "Trybsonem" Trybałą a Łukaszem "Borosiem" Borowskim. Obaj zawodnicy mierzyli się ze sobą w listopadzie ubiegłego roku podczas gali FEN 31. Górą był wtedy Trybała, który został zwycięzcą z powodu makabrycznej kontuzji, jakiej doznał jego rywal. W drugiej rundzie po ciosie "Trybsona" Borowskiemu urwało się ucho.

W czasie pomiędzy obiema walkami obaj zawodnicy nie szczędzili sobie gorzkich słów i regularnie się zaczepiali. Gorąco było także na oficjalnym ważeniu przed galą gdzie Borowski zaatakował "Trybsona". - Ja po poprzedniej walce podszedłem do niego i chciałem mu podać rękę. On zaczął na mnie bluzgać razem ze swoim narożnikiem. Następnie uderzył w moją rodzinę, obrażał moją żonę. Borowski pokazał, że jest mniej niż zerem. Na rodzinę się nie wjeżdża, rodzina to jest świętość. Nie wybaczę mu tego. Zostanie za to wszystko - zapowiedział Trybała przed walką.

W co-main evencie zobaczymy aktualnego mistrza FEN w kategorii koguciej Jonasa Magarda. Duńczyk po raz pierwszy będzie bronił swojego pasa w starciu z byłym zawodnikiem Bellatora Fransem Mlambo. 30-latem ma w swoim dorobku dziewięć zwycięskich walk, z czego siedem zakończył nokautem.

Na gali nie zabraknie również walk typowo freak-fightowych, które w ostatnim czasie cieszą się w Polsce ogromną popularnością. W takim pojedynku zobaczymy między innymi do niedawna gwiazdę FAME MMA Anielę "Lil Masti" Bogusz, która zmierzy się z uczestniczką popularnego reality-show "Love Island" Adrianną Śledź, czy bohaterów innego tego typu programu "Hotel Paradise" Kamila Piórkowskiego i Adama Radziszewskiego.

Gdzie i kiedy oglądać galę FEN 34?

Gala FEN 34 z walką wieczoru "Trybson" kontra Borowski 2 odbędzie się w piątek 28 maja. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 20:00. Transmisja gali będzie dostępna tylko i wyłącznie w systemie pay-per-view na stronie fenmma.tv. Koszt zakupu transmisji przy pomocy BLIK lub przelewu internetowego wynosi 29 złotych. Jeśli zdecydujemy się na inną formę płatności (karty płatnicze, Paysafecard, Google Pay, Apple Pay lub PayPal) będziemy musieli zapłacić 34 złote.