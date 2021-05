Chabib nie chciał zarobić 100 mln dolarów! "Obiecał mamie i dotrzymał słowa"

Chabib Nurmagomiedow ogłosił zakończenie kariery 24 października 2020 roku, zaraz po zwycięskiej walce z Justinem Gaethje. Powodem, dla którego niepokonany mistrz UFC w wadze lekkiej, podjął taką decyzję, była śmierć ojca, który był przy nim przez całą karierę. Chabib obiecał matce, że już nigdy nie wróci do klatki.

Chociaż od decyzji Nurmagomiedowa minęło ponad pół roku, to plotki łączące go z powrotem pojawiają się niemal co tydzień. Na początku grudnia do sprawy odniósł się sam zawodnik. - Powiedziałem, że kończę, więc to oznacza koniec. Najprawdopodobniej jednak Dana White (prezydent UFC - red.) zaproponuje mi powrót i spore pieniądze. Jeśli byłoby to na przykład 100 milionów dolarów, to trudno byłoby podjąć decyzję - mówił Nurmagomiedow.

W UFC to jednak pieniądze nieosiągalne. Za ostatnią walkę z Gaethje Nurmagomiedow miał zarobić sześć milionów dolarów oraz 90 tysięcy dolarów premii. Co innego w boksie, gdzie pieniądze są nieporównywalnie większe. Jeśli wierzyć słowom agenta Nurmagomiedowa, Rosjanin otrzymał taką ofertę za walkę z byłym mistrzem świata w boksie, Floydem Mayweatherem Jr.

- Jeśli nie wierzysz, to zapytaj Floyda. Możesz wszystkich pytać i każdy potwierdzi, że Chabib odmówił. Obiecał mamie i chce dotrzymać słowa. Chabib powiedział, że: "pochodzi z kultury muzułmańskiej, gdzie bardzo się szanuje matki. Nie można pójść do nieba bez pozwolenia naszej matki" - zdradził w podcaście Mike'a Tysona Ali Abdelaziz, agent byłego mistrza UFC.

Już było takie starcie

Gdyby doszło do pięściarskiego pojedynku Nurmagomiedowa z Mayweatherem Jr, byłoby to drugie takie starcie w historii. W sierpniu 2017 roku były mistrz UFC w wadze lekkiej, Conor McGregor, walczył właśnie z Mayweatherem Jr. Pojedynek zakończył się zwycięstwem byłego pięściarza. Amerykanin wygrał przez techniczny nokaut w 10. rundzie. Teraz jednak trudno wierzyć, że Chabib wróci.