Marcin Najman wraca i podał rywala. "Twoja gaża 100 tysięcy. 120 sekund i po tobie"

Marcin Najman swój ostatni pojedynek stoczył w lutym na swojej gali MMA-VIP. Przegrał wtedy przez TKO z Szymonem "Taxi Złotówą" Wrześniem. Po tym pojedynku były pięściarz zapowiedział, że kończy karierę.

Marcin Najman wznawia karierę! Walka na gołe pięści o 100 tysięcy złotych

Marcin Najman kilkukrotnie ogłaszał już, że kończył karierę, a jednak wracał na ring. Tym razem jednak zarzekał się, że jak wróci to tylko za gażę w wysokości 500 tysięcy złotych. Okazuje się, że prawdopodobnie nie dotrzyma słowa i powróci po raz kolejny.

Sprowokował go do tego Jacek Murański, z którym Najman jest od niedawna w konflikcie. Obaj Panowie regularnie wymieniają się inwektywami w mediach społecznościowych. Wszystko zaczęło się od ostatniej gali FAME MMA 10, na której walczył syn Murańskiego - Mateusz. Marcin Najman kilkukrotnie zaczepiał wtedy swojego przyszłego przeciwnika, a ten nie pozostawał mu dłużny.

W poniedziałek Najman zapowiedział oficjalnie, że zmierzy się z Murańskim w walce na gołe pięści na swojej gali MMA-VIP 2, która odbędzie się 18 czerwca. W przypadku zwycięstwa jego rywal otrzyma 100 tysięcy złotych. - Murański, zgodziłem się na wszystkie twoje warunki walki. Twoja gaża 100 tysięcy (za wygraną) idzie do depozytu. To wy weszliście mi w drogę, obrażając mnie. A twój dziadek Wojtek, nie mnie, a tobie rozwaliłby łeb, że dziś nazwisko Murański to synonim durnia! 120 sekund i po Tobie! - napisał Najman na Twitterze zapowiadając pojedynek z Murańskim.