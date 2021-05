Lil Masti i Jacek Murański zawalczą na gali FEN. "Serce boli, ale show must go on"

Przez długi czas federacja Fight Exclusive Night starała się unikać tzw. Freak Fightów, ale wyniki sprzedaży PPV były słabe, więc prezes FEN zmienia koncepcje. Na karcie walk gali nr. 34 są aż cztery pojedynki celebrytów. - Serce boli, ale show must go on - mówi Paweł Jóźwiak w wywiadzie dla InTheCage.pl.

W walce wieczoru Paweł "Trybson" Trybała zmierzy się z Łukaszem Borowskim. Będzie to rewanż, a w pierwszym pojedynku "Trybson" wygrał, pozbawiając rywala kawałka ucha. Świetnie zapowiada się też starcie Jonasa Magarda z Fransem Mlambo, nową gwiazdą federacji FEN. Warto też zwrócić uwagę na starcie Szymona Duszy z Cezarym Oleksjiejczukiem. Jednak nie ma co ukrywać, że wielu kibiców czeka na starcie Lil Masti, zwanej kiedyś Sexmasterką.

Lil Masti poznała rywalkę

Lil Masti, czyli Aniela Bogusz, jest influencerką znaną z platformy YouTube, gdzie publikuje swoje piosenki. Występ na gali FEN nie będzie jej pierwszą walką - w 2019 roku wystąpiła na gali FAME MMA, gdzie zdobyła pas mistrzowski kobiet. Aktualnie jest zawodniczką organizacji Malika Montany, która wypożyczyła ją do FEN, aby zawalczyła pomagając chorej dziewczynce. Jej rywalką została Adianna Śledź.

W innym starciu o charakterze rozrywkowym, a nie sportowym, Epic Cheat Meal, znany youtuber, podejmie Jacka Murańskiego, który niedawno walczył na gali FAME MMA 10, gdzie przegrał z Arkadiuszem Tańculą.

Karta walk gali FEN 34: TOTALbet Fight Night:

93,0 kg, MMA: Paweł "Trybson" Trybała vs Łukasz "Boroś" Borowski

61,2 kg MMA: Jonas Magard vs Frans Mlambo*

61,2 kg MMA: Lil Masti vs Adianna Śledź

77,1 kg, MMA: Szymon Dusza vs Cezary Oleksiejczuk

94,0 kg, MMA: Kamil Piórkowski vs Adam Radziszewski

70,3 kg, MMA: Łukasz Charzewski vs Damien Lapilus

61,2 kg, MMA: Ekaterina Shakalova vs Jamila Sandora

110,00 kg, MMA: Epic Cheat Meal vs Jacek Murański

61,0 kg MMA: Paulina Paola vs Wiktoria "tu_viciia" Gnieciak

93,0 kg, MMA: Michał Piwowarski vs Kacper Miklasz

* walka o pas mistrzowski FEN