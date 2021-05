Derrick Lewis jednym ciosem zatrzymał złodzieja. "Wybrał zły samochód do włamania"

Derrick Lewis we wtorek wracając z treningu nakrył złodzieja, który chciał ukraść jego samochód. Przestępca zapewne nie wiedział, czyje jest to auto. Sportowiec obezwładnił przestępce i zadzwonił na policję.

"Wybrał zły samochód do włamania"

- Derrick Lewis powiedział policji, że po zauważeniu przy swoim samochodzie mężczyzny, podszedł do niego, uderzył go i położył na ziemi - poinformowała Jodi Silva, rzecznik departamentu policji w Houston.

Lewis nagrał krótki materiał wideo, pokazując w mediach społecznościowych złodzieja, wsiadającego do radiowozu policyjnego. Zawodnik MMA skomentował to: "Wybrał zły samochód do włamania".

Policja poinformowała, że kradzieży próbował dokonać 36-letni Quinton Wright.

Derrick Lewis typowany jest na najpoważniejszego kandydata do miana pretendenta do tytułu mistrzowskiego wagi ciężkiej. Wobec fiaska negocjacyjnego na linii UFC-Jon Jones, to właśnie “Czarna Bestia” ma być przeciwnikiem Francisa Ngannou w jego pierwszej obronie mistrzowskiego tytułu. Walka odbędzie się 27 marca podczas gali UFC 260.