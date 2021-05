Marcin Najman wraca do ringu! "Wp****** dostaniesz w dwie minuty"

- Jestem już za starym człowiekiem do sportu, żeby wchodzić do klatki i walczyć. Teraz trzeba przenieść się na sporty strzeleckie, bo duch i serce wojownika zostają. Jeżeli już nie ma takich możliwości, jakby się chciało, to trzeba przenieść się na sporty strzeleckie. Robię sobie teraz pozwolenie na broń i będę sportowo strzelał, ale nigdy do zwierząt - powiedział po lutowej porażce z Szymonem "Taxi Złotówą" Wrześniem Marcin Najman, a jego wypowiedź możecie obejrzeć w tym materiale wideo:

- To musiała być ostatnia walka, bo moje serce chce. Ja bym bardzo chciał jeszcze przechodzić okresy przygotowawcze, chciałbym wciąż czuć te emocje. Ja to po prostu kocham. Natomiast moje ciało już mi na to nie pozwala - dodał Najman, który miał już tylko organizować gale. Mówił, że zawalczy jedynie, jeśli ktoś zaoferuje pół miliona złotych za walkę. Ale wiele wskazuje na to, że zmienił swoje plany.

Marcin Najman zgadza się na walkę bez rękawic i przerw między rundami

Najman ma zawalczyć z Jackiem Murańskim, ojcem Mateusza, który niedawno walczył na gali FAME MMA 10. - No i widzisz Murański, zgodziłem się na twoje warunki. Walka bez rękawic, z łokciami, bez przerw między rundami. Chociaż akurat ten postulat wydaje mi się zupełnie nietrafiony, bo wp***** dostaniesz w dwie minuty. Jak ty to powiedziałeś, żebym sobie kogoś z frajerów z federacji wziął, co mnie wyniosą? Ty debilu skończony. Problem masz ty. Jedyny, kto z tobą wyjdzie, to twój synuś. Nikt inny nie będzie robił sobie obciachu, by wyjść w twoim narożniku. Ty myślisz, że on cię udźwignie, żeby cię wywlec z tego oktagonu? Jedyne rozwiązanie to poproszenie zespołu medycznego, oni pomagają każdemu, bez względu na wszystko. Nikt inny do tego ręki nie przyłoży, a zespół medyczny jest od tego, żeby ratować, więc będą cię ratować - mówi Najman w filmiku opublikowanym na kanale MMA-VIP.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy miałoby dojść do pojedynku Najman - Murański. Trzecia gala MMA-VIP (organizowana przez Najmana) ma odbyć się po wakacjach i jest to najbardziej prawdopodobna opcja.

Marcin Najman tłumaczy: Robię ogromny biznes. Bzdura potrafi zawładnąć umysłami ludzi

- Czasami jakaś bzdura potrafi zawładnąć umysłami ludzi. Można zrobić na tym ogromny biznes i ja to robię. Nie zabiegam o popularność, ona po prostu jest - mówił w rozmowie z Krzysztofem Smajkiem ze Sport.pl Marcin Najman. Tłumaczy również m.in., komu nie poda już ręki, czy na ulicach spotyka się z hejtem i o obawach o swój stan zdrowia, a całą rozmowę można przeczytać tutaj >>