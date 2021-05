FAME MMA podjęło ostateczną decyzję ws. walki "Don Kasjo" - Norman Parke

Zawrzało po gali FAME MMA 10, gdzie w walce wieczoru - w formule bokserskiej - Norman Parke pokonał na punkty Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. Po werdykcie wybuchł skandal. Michał "Boxdel" Baron, jeden z udziałowców FAME MMA, wyszedł na środek oktagonu i oświadczył, że nie zgadza się z werdyktem sędziów i zapowiedział złożenie protestu. - Uważam, że wygrałem. Zdeklasowałem go. Sędzia i tak pobłażliwie go traktował, jest tutaj nowy u nas, więc mogliśmy dać mu fory. Od pierwszej rundy atakował głową, a sędzia odjął mu dwa punkty. W każdej rundzie został zdeklasowany, może w jednej rundzie zremisował i miał dwa punkty odjęte. Co dalej? Poczekam na werdykt i zobaczę. Lepiej ze sceny schodzić jako niepokonany, a taki się czuję. Ja nie muszę walczyć - mówił po walce "Don Kasjo".

FAME MMA podjęło ostateczną decyzję

Ta walka w ostatnim tygodniu podzieliła środowisko sportów walki. Z decyzją sędziów punktowych można się nie zgadzać. Decyzję sędziów punktowych można zakwestionować (od tego jest protest), ale nikt z wyjątkiem sędziego głównego, nie ma prawa powołać nowej komisji sędziowskiej, która mogłaby zmienić werdykt. Po sytuacji, która miała miejsce podczas FAME 3 w walce Adriana Polańskiego z Kasjuszem Życińskim, federacja FAME MMA postanowiła pozostawić pełną niezależność w ocenie protestów sędziemu głównemu. Wspomniana niezależność powinna być podstawą funkcjonowania każdej federacji. Jako organizacja, nie możemy mieć w rękach władzy, która dawałaby nam możliwość rozpatrywania protestów, zależnie od naszego punktu widzenia. Musimy ufać, że sędziowie zrobili wszystko, by jak najlepiej ocenić pojedynek i wydali sprawiedliwy werdykt. Sędzia główny uznał, że podczas walki Kasjusza Życińskiego z Normanem Parke, praca sędziów punktowych i sędziego w oktagonie, nie budzi zastrzeżeń. Nie ma więc przesłanek do powołania nowej komisji sędziowskiej. Tym samym, protest Kasjusza Życińskiego został odrzucony, a werdykt wydany podczas main-eventu gali FAME 10 pozostaje bez zmian. Jest to decyzja ostateczna i wszyscy powinniśmy ją uszanować.

I trzeba dodać, że to jest dobra decyzja. Także dlatego, że walka była dość wyrównana, a protesty i odwołania powinny być zarezerwowane dla prawdziwych skandali.

Kolejna gala FAME MMA 11 odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu. W trakcie sobotniej gali ogłoszono, że jedną z nowych postaci w oktagonie będzie między innymi raper Norbert "Smolasty" Smoliński.