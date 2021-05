Złodziej chciał ukraść samochód, ale trafił najgorzej jak mógł. "Skur***** wybrał zły samochód"

Derreck Lewis. Zna go każdy fan MMA. W końcu 36-letni Amerykanin jest jednym z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w UFC. Nie wszyscy wiedzą jednak, jakim jeździ samochodem. A niemal na pewno nie wiedział tego pewien złodziej z Houston (Texas), który postanowił włamać się do jego SUV-a. Ale zanim udało mu się wejść do samochodu (zdążył tylko porysować i zrobić wgniecenie na drzwiach), to właściciel dopadł złodzieja. I nie dość, że dopadł, to jeszcze go znokautował.

REKLAMA

Zobacz wideo Marian Ziółkowski, mistrz KSW w wywiadzie dla Sport.pl

Sensacyjny werdykt po skandalu w walce Don Kasjo z Parkiem. Sędzia Jankowiak punktuje

- Skur****n chciał się włamać do mojego samochodu. No i wybrał zły samochód. Ale wszystko z nim [włamywaczem] w porządku - napisał Lewis na instagramie,

Jak poinformował dziennikarz ESPN, Ariel Helwani, Lewis faktycznie znokautował włamywacza, a następnie przestępca został schwytany przez policję.

Salim Touahri wychodzi na wolność! Świadek skazany za składanie fałszywych zeznań

Lewis, czyli kolekcjoner tytułów

36-letni Amerykanin stoczył 32 walki MMA, z czego wygrał 25. W tym 20 przez nokaut! O sile pięści Lewisa przekonał się m.in. Marcin Tybura. Obecnie reprezentant wagi ciężkiej jest na fali czterech zwycięstw z rzędu. Wszystko wskazuje, że teraz otrzyma szansę walki o pas, który posiada Francis Ngannou. Co ciekawe: w 2018 roku Lewis pokonał Ngannou na punkty.