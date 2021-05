"Dla mnie wygrał Don Kasjo". Ekspert podważa werdykt sędziów na gali Fame MMA

To była walka wieczoru na sobotniej gali Fame MMA 10. Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który wcześniej sam domagał się rywala z przeszłością w UFC, przegrał jednogłośną decyzją sędziów z Normanem Parkem. Tuż po walce władze organizacji zapowiedziały złożenie protestu. Ale nie tylko one, bo okazuje się, że zabrać za to postanowił się także sam "Don Kasjo". - Złożył już protest. Miał do tego prawo i z tego prawa skorzystał. Teraz słuszność odwołania Kasjusza ocenią sędziowie, którzy w najbliższych dniach rozpatrzą wniosek - potwierdza w rozmowie z WP SportoweFakty Krzysztof Rozpara, prezes Fame MMA.

"Ja stawiałem na "Don Kasjo" i w moim odczuciu on wygrał ten pojedynek!"

Werdykt sędziów cały czas dzieli opinię publiczną. Tym bardziej że coraz więcej jest głosów, które podważają zwycięstwo Parke'a. - Ja stawiałem na "Don Kasjo" i w moim odczuciu on wygrał ten pojedynek - ocenił w swoim najnowszym vlogu Andrzej Kostyra, dziennikarz "Super Expressu". - Sędziowie dali 3:0 dla Normana Parke'a. Wyrok w moim odczuciu to niesprawiedliwy werdykt, ponieważ pierwszą rundę na pewno wygrał "Don Kasjo". Drugą również. Trzecią i czwartą można było dać różnie. Ale piąte starcie dwoma punktami znowu dla "Don Kasjo", ponieważ Norman Parke dostał jeszcze wtedy dodatkowo ostrzeżenie za ataki głową, które już powinien dostać wcześniej - zauważył Kostyra.

I dalej tłumaczył: - Sędziowie pewnie zasugerowali się presją, którą wywierał Parke. I rzeczywiście ta presja była, ale przecież w boksie liczą się ciosy. A tych ciosów, zwłaszcza w tułów, "Don Kasjo" zadał więcej - dodał Kostyra, który zdradził, że zadzwonił też do Leszka Jankowiaka. - To jeden z lepszych polskich sędziów bokserskich, o ile nie najlepszy, który też punktował wszystkie rundy podobnie. Sędziowie na tej walce byli jednak z MMA i to był błąd właścicieli, bo oni patrzyli na presję, a nie na liczbę ciosów i chyba też na to, że z jednej strony mieli balangowicza ["Don Kasjo"], a z drugiej profesjonalistę [Parke], który powtarzam jeszcze raz: w moim odczuciu wygrał niezasłużenie.

Fame MMA 10. Wyniki gali